Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Химки (мол) - турнирная таблица

Химки
Россия. МФЛ
Стадион:
Новые Химки
Сайт:
http://www.fckhimki.ru
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Зенит (мол)
2
Спартак М (мол)
3
Ростов (мол)
4
Строгино (мол)
5
ЦСКА (мол)
6
Локомотив (мол)
7
Краснодар (мол)
8
Чертаново (мол)
9
Динамо (мол)
10
Кубань (мол)
11
Урал (мол)
12
Сочи (мол)
13
Факел (мол)
14
Нижний Новгород (мол)
15
Ахмат (мол)
16
Кр. Советов (мол)
17
Мастер-Сатурн
18
Химки (мол)
19
Торпедо (мол.)
20
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
2
2
45
20
25
44
18
12
3
3
41
17
24
39
18
12
3
3
38
19
19
39
18
11
3
4
34
14
20
36
18
10
6
2
40
19
21
36
18
11
1
6
31
20
11
34
18
9
6
3
37
23
14
33
18
8
4
6
35
33
2
28
18
8
2
8
27
33
-6
26
18
7
3
8
17
21
-4
24
18
6
6
6
29
28
1
24
18
6
2
10
33
35
-2
20
18
6
2
10
18
25
-7
20
18
5
5
8
20
32
-12
20
18
5
3
10
23
32
-9
18
18
4
4
10
24
31
-7
16
18
4
3
11
19
46
-27
15
18
4
2
12
23
41
-18
14
18
3
5
10
15
29
-14
14
18
1
3
14
9
40
-31
6
Группа A
1
Краснодар (мол)
2
Зенит (мол)
3
ЦСКА (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Ростов (мол)
6
Чертаново (мол)
7
Урал (мол)
8
Спартак М (мол)
9
Строгино (мол)
10
Динамо (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
2
1
53
18
35
47
18
11
2
5
37
26
11
35
18
8
5
5
33
24
9
29
18
8
4
6
30
22
8
28
18
7
4
7
24
26
-2
25
18
5
4
9
29
32
-3
19
18
5
4
9
20
33
-13
19
18
5
3
10
28
35
-7
18
18
4
5
9
17
36
-19
17
18
4
3
11
21
40
-19
15
Группа B
1
Факел (мол)
2
Ахмат (мол)
3
Кубань (мол)
4
Химки (мол)
5
Кр. Советов (мол)
6
Сочи (мол)
7
Мастер-Сатурн
8
Торпедо (мол.)
9
Нижний Новгород (мол)
10
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
4
0
15
3
12
22
10
6
3
1
19
9
10
21
10
5
4
1
23
11
12
19
10
5
2
3
13
11
2
17
10
3
4
3
14
14
0
13
10
2
5
3
19
21
-2
11
10
2
4
4
12
16
-4
10
10
2
4
4
11
17
-6
10
10
1
5
4
9
14
-5
8
10
0
1
9
9
28
-19
1
Команда
1
Ростов (мол)
2
Спартак М (мол)
3
Зенит (мол)
4
ЦСКА (мол)
5
Локомотив (мол)
6
Строгино (мол)
7
Сочи (мол)
8
Краснодар (мол)
9
Динамо (мол)
10
Кубань (мол)
11
Факел (мол)
12
Урал (мол)
13
Нижний Новгород (мол)
14
Химки (мол)
15
Ахмат (мол)
16
Торпедо (мол.)
17
Чертаново (мол)
18
Кр. Советов (мол)
19
Мастер-Сатурн
20
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
0
1
24
10
14
24
9
7
1
1
18
5
13
22
9
7
0
2
21
13
8
21
9
5
4
0
18
10
8
19
9
6
0
3
18
11
7
18
9
5
2
2
17
9
8
17
9
5
1
3
19
16
3
16
9
4
3
2
16
11
5
15
9
4
2
3
11
8
3
14
9
4
1
4
12
13
-1
13
9
4
0
5
13
12
1
12
9
3
3
3
19
14
5
12
9
3
3
3
10
11
-1
12
9
3
2
4
14
16
-2
11
9
3
1
5
14
16
-2
10
9
3
1
5
10
15
-5
10
9
2
4
3
13
15
-2
10
9
2
2
5
14
17
-3
8
9
2
2
5
9
22
-13
8
9
1
2
6
7
17
-10
5
Группа 1
1
Краснодар (мол)
2
Зенит (мол)
3
Ростов (мол)
4
ЦСКА (мол)
5
Локомотив (мол)
6
Чертаново (мол)
7
Спартак М (мол)
8
Строгино (мол)
9
Урал (мол)
10
Динамо (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
40
14
26
32
13
9
1
3
27
17
10
28
13
6
2
5
19
19
0
20
13
5
5
3
22
17
5
20
13
5
3
5
21
16
5
18
13
4
3
6
23
26
-3
15
13
4
2
7
22
24
-2
14
13
3
4
6
11
22
-11
13
13
3
3
7
14
23
-9
12
13
3
2
8
14
30
-16
11
Группа 2
1
Ахмат (мол)
2
Химки (мол)
3
Факел (мол)
4
Кубань (мол)
5
Мастер-Сатурн
6
Торпедо (мол.)
7
Кр. Советов (мол)
8
Сочи (мол)
9
Нижний Новгород (мол)
10
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
13
4
9
13
5
4
1
0
9
2
7
13
5
3
2
0
9
2
7
11
5
3
1
1
14
7
7
10
5
2
2
1
9
4
5
8
5
2
2
1
7
5
2
8
5
1
3
1
6
7
-1
6
5
1
2
2
12
11
1
5
5
0
3
2
1
3
-2
3
5
0
1
4
6
13
-7
1
Команда
1
Зенит (мол)
2
Строгино (мол)
3
Чертаново (мол)
4
Краснодар (мол)
5
ЦСКА (мол)
6
Спартак М (мол)
7
Локомотив (мол)
8
Ростов (мол)
9
Динамо (мол)
10
Урал (мол)
11
Кубань (мол)
12
Кр. Советов (мол)
13
Ахмат (мол)
14
Факел (мол)
15
Нижний Новгород (мол)
16
Мастер-Сатурн
17
Сочи (мол)
18
Торпедо (мол.)
19
Химки (мол)
20
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
2
0
24
7
17
23
9
6
1
2
17
5
12
19
9
6
0
3
22
18
4
18
9
5
3
1
21
12
9
18
9
5
2
2
22
9
13
17
9
5
2
2
23
12
11
17
9
5
1
3
13
9
4
16
9
4
3
2
14
9
5
15
9
4
0
5
16
25
-9
12
9
3
3
3
10
14
-4
12
9
3
2
4
5
8
-3
11
9
2
2
5
10
14
-4
8
9
2
2
5
9
16
-7
8
9
2
2
5
5
13
-8
8
9
2
2
5
10
21
-11
8
9
2
1
6
10
24
-14
7
9
1
1
7
14
19
-5
4
9
0
4
5
5
14
-9
4
9
1
0
8
9
25
-16
3
9
0
1
8
2
23
-21
1
Группа 1
1
Краснодар (мол)
2
Зенит (мол)
3
ЦСКА (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Ростов (мол)
6
Чертаново (мол)
7
Спартак М (мол)
8
Урал (мол)
9
Строгино (мол)
10
Динамо (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
36
14
22
32
13
8
2
3
30
20
10
26
13
6
3
4
25
17
8
21
13
6
2
5
21
18
3
20
13
4
4
5
16
19
-3
16
13
4
3
6
18
19
-1
15
13
4
3
6
22
24
-2
15
13
3
3
7
14
27
-13
12
13
3
3
7
11
26
-15
12
13
3
2
8
15
29
-14
11
Группа 2
1
Факел (мол)
2
Кубань (мол)
3
Ахмат (мол)
4
Кр. Советов (мол)
5
Сочи (мол)
6
Нижний Новгород (мол)
7
Химки (мол)
8
Торпедо (мол.)
9
Мастер-Сатурн
10
Оренбург (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
6
1
5
11
5
2
3
0
9
4
5
9
5
2
2
1
6
5
1
8
5
2
1
2
8
7
1
7
5
1
3
1
7
10
-3
6
5
1
2
2
8
11
-3
5
5
1
1
3
4
9
-5
4
5
0
2
3
4
12
-8
2
5
0
2
3
3
12
-9
2
5
0
0
5
3
15
-12
0

❗Краснодар (мол): 17

❗Локомотив (мол): 10

❗ЦСКА (мол): 12

❗Зенит (мол): 19

❗Ростов (мол): 11

❗Урал (мол): 5

❗Строгино (мол): 8

❗Чертаново (мол): 11

❗Динамо (мол): 7

❗Спартак М (мол): 11

❗Факел (мол): 16

❗Ахмат (мол): 13

❗Кубань (мол): 13

❗Химки (мол): 7

❗Кр. Советов (мол): 14

❗Сочи (мол): 9

❗Мастер-Сатурн: 11

❗Торпедо (мол.): 8

❗Нижний Новгород (мол): 17

❗Оренбург (мол): 5

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+