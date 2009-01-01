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Химки (мол) - результаты матчей
Химки
Россия. МФЛ
Стадион:
Новые Химки
Сайт:
http://www.fckhimki.ru
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. МФЛ. 2022/2023
Россия. М-лига. 2021/2022
Россия. Молодежное первенство. 2020/2021
Чемпионат России. Молодежное первенство. 2009
19.05 | 16:00
Кр. Советов (мол)
3 : 1
Химки (мол)
12.05 | 13:00
Химки (мол)
4 : 0
Мастер-Сатурн
05.05 | 13:00
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
Химки (мол)
28.04 | 13:00
Химки (мол)
1 : 0
Оренбург (мол)
21.04 | 13:00
Торпедо (мол.)
2 : 1
Химки (мол)
14.04 | 12:00
Химки (мол)
1 : 0
Кр. Советов (мол)
07.04 | 16:00
Мастер-Сатурн
3 : 0
Химки (мол)
31.03 | 13:00
Химки (мол)
1 : 0
Торпедо (мол.)
17.03 | 14:00
Оренбург (мол)
1 : 2
Химки (мол)
10.03 | 13:00
Химки (мол)
2 : 2
Нижний Новгород (мол)
11.11 | 14:00
Локомотив (мол)
5 : 1
Химки (мол)
04.11 | 13:00
Химки (мол)
1 : 2
Факел (мол)
28.10 | 13:00
Химки (мол)
4 : 3
Чертаново (мол)
21.10 | 14:00
Ахмат (мол)
2 : 3
Химки (мол)
14.10 | 13:00
Химки (мол)
0 : 0
Кубань (мол)
07.10 | 13:00
Сочи (мол)
2 : 1
Химки (мол)
30.09 | 13:00
Химки (мол)
0 : 0
Ростов (мол)
16.09 | 19:00
Краснодар (мол)
2 : 1
Химки (мол)
09.09 | 13:00
Химки (мол)
2 : 4
Динамо (мол)
02.09 | 17:00
Факел (мол)
2 : 1
Химки (мол)
26.08 | 13:00
Химки (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
19.08 | 17:00
Чертаново (мол)
3 : 0
Химки (мол)
12.08 | 13:00
Химки (мол)
1 : 2
Ахмат (мол)
05.08 | 17:00
Кубань (мол)
3 : 0
Химки (мол)
29.07 | 13:00
Химки (мол)
3 : 2
Сочи (мол)
26.07 | 18:00
Ростов (мол)
3 : 1
Химки (мол)
22.07 | 13:00
Химки (мол)
2 : 1
Краснодар (мол)
15.07 | 18:30
Динамо (мол)
3 : 1
Химки (мол)
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