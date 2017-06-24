- 24 июня 2017
- 10:54 «Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча 2
- 24 февраля 2017
- 01:07 Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
- 16 февраля 2017
- 23:00 Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
- 24 января 2017
- 12:27 «Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке» 6
- 22 января 2017
- 14:18 Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре» 1
- 8 декабря 2016
- 23:48 Лига Европы. «Рома» и «Астра» разошлись миром и сыграют в 1/16 финала
- 25 ноября 2016
- 01:01 Лига Европы. «Рома» крупно переиграла «Викторию» благодаря хет-трику Джеко и обеспечила себе выход в плей-офф 2
- 3 ноября 2016
- 22:55 Лига Европы. «Рома» уверенно разобралась с «Аустрией», «Астра» разошлась миром с «Викторией»
- 21 октября 2016
- 00:17 Лига Европы. «Рома» и «Аустрия» забили на двоих шесть голов, «Астра» обыграла «Викторию»
- 30 сентября 2016
- 07:24 Тотти: «Не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет» 2
- 00:14 Лига Европы. «Рома» разгромила «Астру», «Аустрия» и «Виктория» голов не забили
- 15 сентября 2016
- 22:41 Лига Европы. «Рома» и «Виктория» сыграли вничью, «Астра» проиграла «Аустрии»
- 26 августа 2016
- 07:58 Билич: «Я зол и разочарован» 5
- 18 августа 2016
- 23:08 Лига Европы. «Вест Хэм» не смог обыграть «Астру» 1
- 27 июля 2016
- 22:18 Лига чемпионов. «Русенборг» победил АПОЭЛ, «Астра» и «Копенгаген» сыграли вничью
- 29 мая 2016
- 15:29 Луческу хочет пригласить в «Зенит» открытие чемпионата Румынии 15
- 5 мая 2016
- 15:33 Протасов: «В «Астре» не было денег даже на бензин, чтобы доехать на автобусе на матч»
- 19 марта 2016
- 08:15 Секу прибыл на просмотр в «Астру»
- 10 января 2016
- 07:01 «Кубань» на первом сборе сыграет с двумя румынскими клубами
- 16 декабря 2015
- 20:19 «Днепру» грозит исключение из еврокубков