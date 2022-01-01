Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Такуари - турнирная таблица

Асунсьон
Парагвай. Примера
Стадион:
Эстадио Луис Альфонсо Джаньи
Тренер:
Энрике Вера
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Олимпия
2
Серро Портеньо
3
Либертад
4
Гуарани
5
Спортиво Лукеньо
6
2 де Майо
7
Спортиво Амелиано
8
Насьональ
9
Генерал Кабальеро
10
Соль де Америка
11
Спортиво Триниденс
12
Такуари
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
44
21
17
6
56
33
23
80
43
21
10
12
64
42
22
73
44
20
12
12
62
42
20
72
44
15
21
8
53
39
14
66
44
16
13
15
51
53
-2
61
43
17
10
16
48
43
5
61
44
15
11
18
38
48
-10
56
44
14
13
17
44
49
-5
55
44
11
18
15
40
53
-13
51
44
12
12
20
46
64
-18
48
44
12
10
22
54
62
-8
46
44
9
13
22
40
68
-28
40
Команда
1
Олимпия
2
Либертад
3
Серро Портеньо
4
2 де Майо
5
Насьональ
6
Гуарани
7
Соль де Америка
8
Генерал Кабальеро
9
Спортиво Амелиано
10
Спортиво Лукеньо
11
Спортиво Триниденс
12
Такуари
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
11
8
3
36
21
15
41
22
12
4
6
37
18
19
40
21
10
6
5
31
19
12
36
22
10
5
7
25
19
6
35
22
9
8
5
25
19
6
35
22
6
13
3
22
17
5
31
22
8
6
8
27
29
-2
30
22
7
9
6
23
25
-2
30
22
9
3
10
18
25
-7
30
22
7
7
8
22
28
-6
28
22
7
3
12
27
31
-4
24
22
2
8
12
15
37
-22
14
Команда
1
Олимпия
2
Серро Портеньо
3
Гуарани
4
Спортиво Лукеньо
5
Либертад
6
2 де Майо
7
Спортиво Амелиано
8
Такуари
9
Спортиво Триниденс
10
Генерал Кабальеро
11
Насьональ
12
Соль де Америка
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
10
9
3
20
12
8
39
22
11
4
7
33
23
10
37
22
9
8
5
31
22
9
35
22
9
6
7
29
25
4
33
22
8
8
6
25
24
1
32
21
7
5
9
23
24
-1
26
22
6
8
8
20
23
-3
26
22
7
5
10
25
31
-6
26
22
5
7
10
27
31
-4
22
22
4
9
9
17
28
-11
21
22
5
5
12
19
30
-11
20
22
4
6
12
19
35
-16
18
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+