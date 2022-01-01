Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
44
21
17
6
56
33
23
80
43
21
10
12
64
42
22
73
44
20
12
12
62
42
20
72
44
15
21
8
53
39
14
66
44
16
13
15
51
53
-2
61
43
17
10
16
48
43
5
61
44
15
11
18
38
48
-10
56
44
14
13
17
44
49
-5
55
44
11
18
15
40
53
-13
51
44
12
12
20
46
64
-18
48
44
12
10
22
54
62
-8
46
44
9
13
22
40
68
-28
40
Команда
2
6
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
11
8
3
36
21
15
41
22
12
4
6
37
18
19
40
21
10
6
5
31
19
12
36
22
10
5
7
25
19
6
35
22
9
8
5
25
19
6
35
22
6
13
3
22
17
5
31
22
8
6
8
27
29
-2
30
22
7
9
6
23
25
-2
30
22
9
3
10
18
25
-7
30
22
7
7
8
22
28
-6
28
22
7
3
12
27
31
-4
24
22
2
8
12
15
37
-22
14
Команда
3
5
8
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
10
9
3
20
12
8
39
22
11
4
7
33
23
10
37
22
9
8
5
31
22
9
35
22
9
6
7
29
25
4
33
22
8
8
6
25
24
1
32
21
7
5
9
23
24
-1
26
22
6
8
8
20
23
-3
26
22
7
5
10
25
31
-6
26
22
5
7
10
27
31
-4
22
22
4
9
9
17
28
-11
21
22
5
5
12
19
30
-11
20
22
4
6
12
19
35
-16
18
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире