Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
6
7
10
11
12
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
15
2
13
18
6
5
1
0
21
4
17
16
6
4
2
0
15
6
9
14
6
4
2
0
11
4
7
14
6
2
4
0
14
12
2
10
6
3
1
2
8
5
3
10
5
3
1
1
7
5
2
10
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
2
1
3
7
13
-6
7
5
2
1
2
4
4
0
7
6
2
1
3
7
11
-4
7
6
1
2
3
8
11
-3
5
6
1
1
4
4
7
-3
4
6
1
1
4
5
14
-9
4
6
0
4
2
5
7
-2
4
6
1
1
4
7
11
-4
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
6
0
1
5
1
15
-14
1
Команда
1
2
4
5
7
8
11
12
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
3
1
2
6
2
2
0
0
2
0
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
1
1
1
1
0
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
3
9
-6
1
3
0
0
3
1
12
-11
0
Команда
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
0
14
9
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
2
0
8
7
1
5
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
2
0
1
1
1
3
-2
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
3
6
-3
0
3
0
0
3
1
5
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире