Общая
Домашняя
Гостевая
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
21
8
13
20
10
6
1
3
26
12
14
19
10
6
1
3
16
13
3
19
10
5
4
1
19
12
7
19
10
5
2
3
17
12
5
17
10
5
1
4
16
16
0
16
10
3
2
5
15
31
-16
11
10
3
1
6
20
20
0
10
10
0
6
4
8
17
-9
6
10
0
2
8
6
23
-17
2
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
35
9
26
23
10
5
4
1
23
13
10
19
10
5
1
4
15
14
1
16
10
4
2
4
23
15
8
14
10
4
1
5
32
34
-2
13
10
3
2
5
14
28
-14
11
10
2
5
3
17
13
4
11
10
2
5
3
21
22
-1
11
9
2
4
3
6
11
-5
10
9
1
2
6
7
34
-27
5
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
2
2
38
14
24
44
18
12
3
3
35
15
20
39
18
10
5
3
32
16
16
35
18
7
6
5
24
19
5
27
18
6
5
7
42
36
6
23
17
5
6
6
28
25
3
21
18
5
6
7
23
28
-5
21
18
5
2
11
28
47
-19
17
18
2
4
12
20
50
-30
10
17
1
5
11
14
34
-20
8
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
1
2
52
13
39
46
18
15
1
2
51
17
34
46
18
11
3
4
38
11
27
36
18
9
3
6
23
16
7
30
18
7
3
8
29
33
-4
24
18
6
5
7
26
33
-7
23
18
4
5
9
19
30
-11
17
18
4
2
12
22
41
-19
14
18
4
2
12
18
46
-28
14
18
1
3
14
7
45
-38
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
17
3
14
13
5
4
1
0
13
2
11
13
5
3
2
0
11
7
4
11
5
3
1
1
10
5
5
10
5
3
1
1
9
5
4
10
5
3
1
1
9
6
3
10
5
3
0
2
10
13
-3
9
5
2
0
3
10
10
0
6
5
0
3
2
3
8
-5
3
5
0
1
4
2
11
-9
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
21
5
16
12
5
3
0
2
9
6
3
9
5
2
3
0
10
5
5
9
5
2
2
1
10
9
1
8
5
2
1
2
16
15
1
7
4
2
1
1
5
5
0
7
5
1
4
0
10
4
6
7
5
1
1
3
9
8
1
4
5
1
1
3
9
19
-10
4
5
0
1
4
0
18
-18
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
21
7
14
22
9
7
1
1
19
7
12
22
9
6
2
1
18
7
11
20
9
4
4
1
13
6
7
16
9
3
3
3
27
18
9
12
8
3
3
2
11
8
3
12
9
3
3
3
14
15
-1
12
9
3
1
5
15
21
-6
10
9
1
2
6
6
18
-12
5
9
1
2
6
10
23
-13
5
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
0
2
25
6
19
21
9
6
1
2
20
3
17
19
9
6
1
2
22
10
12
19
9
6
1
2
22
12
10
19
9
4
2
3
11
8
3
14
9
3
2
4
13
18
-5
11
9
3
1
5
15
23
-8
10
9
3
1
5
9
18
-9
10
9
2
3
4
9
16
-7
9
9
1
2
6
5
20
-15
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
7
8
-1
9
5
2
2
1
8
5
3
8
5
2
1
2
8
6
2
7
5
2
1
2
7
7
0
7
5
2
0
3
9
9
0
6
5
2
0
3
7
10
-3
6
5
1
1
3
10
10
0
4
5
0
3
2
5
9
-4
3
5
0
2
3
5
18
-13
2
5
0
1
4
4
12
-8
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
14
4
10
11
5
3
1
1
14
7
7
10
5
3
1
1
13
8
5
10
5
2
1
2
6
8
-2
7
5
2
1
2
5
9
-4
7
5
2
0
3
16
19
-3
6
5
1
1
3
7
9
-2
4
4
1
1
2
7
16
-9
4
5
0
3
2
11
13
-2
3
5
0
3
2
1
6
-5
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
19
7
12
22
9
5
2
2
14
8
6
17
9
4
3
2
14
9
5
15
9
3
2
4
11
13
-2
11
9
3
2
4
15
18
-3
11
9
2
3
4
17
17
0
9
9
2
3
4
9
13
-4
9
9
2
1
6
13
26
-13
7
9
1
2
6
10
27
-17
5
8
0
3
5
8
16
-8
3
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
9
0
0
29
7
22
27
9
8
1
0
27
7
20
25
9
5
2
2
18
8
10
17
9
5
1
3
12
8
4
16
9
3
3
3
13
15
-2
12
9
2
2
5
10
14
-4
8
9
1
2
6
7
21
-14
5
9
1
1
7
13
23
-10
4
9
1
1
7
3
23
-20
4
9
0
1
8
2
25
-23
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире