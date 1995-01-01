Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тамбов (мол) - результаты

    Город Тамбов
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт http://fc-tambov.ru/
    Тренер Игорь Неучев
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 2
    10 тур
    		27 мая, четверг 11:00 Химки (мол) 7:2 Тамбов (мол)
    9 тур
    		23 мая, воскресенье 11:00 Урал (мол) Тамбов (мол)
    Перенесен на неопределенный срок
    8 тур
    		19 мая, среда 13:00 Тамбов (мол) 0:3 Уфа (мол)
    7 тур
    		12 мая, среда 12:00 Академия им. Коноплева 1:1 Тамбов (мол)
    6 тур
    		5 мая, среда 13:00 УОР №5 2:4 Тамбов (мол)
    1 тур
    		1 мая, суббота 13:00 Тамбов (мол) 0:8 УОР №5
    5 тур
    		28 апреля, среда 13:00 Тамбов (мол) 0:6 Химки (мол)
    4 тур
    		21 апреля, среда 14:00 Тамбов (мол) 0:0 Урал (мол)
    3 тур
    		14 апреля, среда 10:00 Уфа (мол) 6:0 Тамбов (мол)
    2 тур
    		7 апреля, среда 13:00 Тамбов (мол) 0:1 Академия им. Коноплева
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
    18 тур
    		17 марта, среда 13:00 Тамбов (мол) 0:1 Краснодар (мол)
    17 тур
    		10 марта, среда 16:00 Арсенал Т (мол) 6:1 Тамбов (мол)
    16 тур
    		3 марта, среда 17:00 Тамбов (мол) 2:1 Чертаново (мол)
    15 тур
    		24 февраля, среда 00:00 Тамбов (мол) 2:5 Ахмат (мол)
    14 тур
    		15 декабря, вторник 16:00 Ростов (мол) 1:1 Тамбов (мол)
    13 тур
    		9 декабря, среда 13:00 Тамбов (мол) 2:4 Динамо (мол)
    12 тур
    		2 декабря, среда 14:00 Сочи (мол) 2:1 Тамбов (мол)
    11 тур
    		25 ноября, среда 13:00 Ротор (мол) 1:2 Тамбов (мол)
    10 тур
    		21 ноября, суббота 13:00 Тамбов (мол) 0:3 Спартак М (мол)
    9 тур
    		4 ноября, среда 15:30 Тамбов (мол) 4:1 Арсенал Т (мол)
    8 тур
    		28 октября, среда 16:00 Динамо (мол) 4:2 Тамбов (мол)
    7 тур
    		23 октября, пятница 15:30 Краснодар (мол) 5:1 Тамбов (мол)
    6 тур
    		17 октября, суббота 14:00 Тамбов (мол) 1:4 Ростов (мол)
    5 тур
    		3 октября, суббота 13:00 Чертаново (мол) 3:4 Тамбов (мол)
    4 тур
    		29 сентября, вторник 14:00 Тамбов (мол) 2:2 Ротор (мол)
    3 тур
    		23 сентября, среда 14:00 Спартак М (мол) 3:1 Тамбов (мол)
    2 тур
    		16 сентября, среда 15:00 Ахмат (мол) 1:0 Тамбов (мол)
    1 тур
    		11 сентября, пятница 16:00 Тамбов (мол) 2:0 Сочи (мол)
    • Читайте нас: 
    11