Турниры:
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 2
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
|10 тур
|27 мая, четверг
|11:00
|Химки (мол)
|7:2
|Тамбов (мол)
|9 тур
|23 мая, воскресенье
|11:00
|Урал (мол)
|Тамбов (мол)
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Перенесен на неопределенный срок
|8 тур
|19 мая, среда
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:3
|Уфа (мол)
|7 тур
|12 мая, среда
|12:00
|Академия им. Коноплева
|1:1
|Тамбов (мол)
|6 тур
|5 мая, среда
|13:00
|УОР №5
|2:4
|Тамбов (мол)
|1 тур
|1 мая, суббота
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:8
|УОР №5
|5 тур
|28 апреля, среда
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:6
|Химки (мол)
|4 тур
|21 апреля, среда
|14:00
|Тамбов (мол)
|0:0
|Урал (мол)
|3 тур
|14 апреля, среда
|10:00
|Уфа (мол)
|6:0
|Тамбов (мол)
|2 тур
|7 апреля, среда
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:1
|Академия им. Коноплева
|18 тур
|17 марта, среда
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|17 тур
|10 марта, среда
|16:00
|Арсенал Т (мол)
|6:1
|Тамбов (мол)
|16 тур
|3 марта, среда
|17:00
|Тамбов (мол)
|2:1
|Чертаново (мол)
|15 тур
|24 февраля, среда
|00:00
|Тамбов (мол)
|2:5
|Ахмат (мол)
|14 тур
|15 декабря, вторник
|16:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Тамбов (мол)
|13 тур
|9 декабря, среда
|13:00
|Тамбов (мол)
|2:4
|Динамо (мол)
|12 тур
|2 декабря, среда
|14:00
|Сочи (мол)
|2:1
|Тамбов (мол)
|11 тур
|25 ноября, среда
|13:00
|Ротор (мол)
|1:2
|Тамбов (мол)
|10 тур
|21 ноября, суббота
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:3
|Спартак М (мол)
|9 тур
|4 ноября, среда
|15:30
|Тамбов (мол)
|4:1
|Арсенал Т (мол)
|8 тур
|28 октября, среда
|16:00
|Динамо (мол)
|4:2
|Тамбов (мол)
|7 тур
|23 октября, пятница
|15:30
|Краснодар (мол)
|5:1
|Тамбов (мол)
|6 тур
|17 октября, суббота
|14:00
|Тамбов (мол)
|1:4
|Ростов (мол)
|5 тур
|3 октября, суббота
|13:00
|Чертаново (мол)
|3:4
|Тамбов (мол)
|4 тур
|29 сентября, вторник
|14:00
|Тамбов (мол)
|2:2
|Ротор (мол)
|3 тур
|23 сентября, среда
|14:00
|Спартак М (мол)
|3:1
|Тамбов (мол)
|2 тур
|16 сентября, среда
|15:00
|Ахмат (мол)
|1:0
|Тамбов (мол)
|1 тур
|11 сентября, пятница
|16:00
|Тамбов (мол)
|2:0
|Сочи (мол)