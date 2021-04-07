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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Тамбов (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
Тамбов (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева: обзор матча 07 апреля 2021
Тамбов (мол)
07.04.2021, среда, 13:00
Россия. Молодежное первенство, группа 2, 2 тур
0 : 1
Завершен
Акрон - Академия им. Коноплева
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тамбов (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
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0
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0
Матчи команд
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Химки (мол)
7 : 2
27.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
0 : 0
23.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Тамбов (мол)
0 : 3
19.05.2021
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
12.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Мастер-Сатурн
2 : 4
05.05.2021
Тамбов (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
2 : 1
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Родина (мол)
2 : 2
06.11.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 2
16.10.2026
Динамо Мх (мол)
Информация о матче
Стадион:
Академия им. Коноплева
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Тамбов (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
Клуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
1 сентября
1
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
9
Клуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
1 сентября
1
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
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