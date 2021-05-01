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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Тамбов (мол) - Мастер-Сатурн
Тамбов (мол) - Мастер-Сатурн: обзор матча 01 мая 2021
Тамбов (мол)
01.05.2021, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, группа 2, 1 тур
0 : 8
Завершен
Мастер-Сатурн
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Статистика матча Тамбов (мол) - Мастер-Сатурн
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Матчи команд
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Химки (мол)
7 : 2
27.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
0 : 0
23.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Тамбов (мол)
0 : 3
19.05.2021
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
12.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Мастер-Сатурн
2 : 4
05.05.2021
Тамбов (мол)
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Информация о матче
Стадион:
Мастер Сатурн
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Тамбов (мол)
Мастер-Сатурн
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
9
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
9
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
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