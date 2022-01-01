Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
23
11
4
64
26
38
80
38
21
9
8
59
29
30
72
38
19
12
7
51
29
22
69
38
18
12
8
48
27
21
66
38
16
15
7
46
34
12
63
38
17
8
13
56
43
13
59
38
16
9
13
54
37
17
57
38
14
11
13
34
34
0
53
38
13
12
13
38
46
-8
51
38
13
11
14
46
40
6
50
38
12
12
14
39
41
-2
48
38
12
9
17
32
46
-14
45
38
11
11
16
34
35
-1
44
38
10
14
14
32
38
-6
44
38
11
11
16
34
50
-16
44
38
10
13
15
41
48
-7
43
38
11
9
18
35
57
-22
42
38
10
10
18
30
47
-17
40
38
9
10
19
36
63
-27
37
38
4
11
23
18
57
-39
23
Команда
4
5
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
2
1
42
13
29
50
19
14
4
1
32
10
22
46
19
14
2
3
44
14
30
44
19
14
2
3
30
8
22
44
19
12
5
2
36
14
22
41
19
12
4
3
31
15
16
40
19
10
8
1
25
13
12
38
19
10
7
2
27
13
14
37
19
10
7
2
22
14
8
37
19
11
4
4
25
14
11
37
19
9
8
2
19
12
7
35
19
10
5
4
24
16
8
35
19
9
6
4
28
14
14
33
19
9
5
5
29
24
5
32
19
9
5
5
17
11
6
32
19
8
7
4
22
17
5
31
19
8
6
5
19
17
2
30
19
7
8
4
18
16
2
29
19
7
5
7
22
24
-2
26
19
3
10
6
13
23
-10
19
Команда
2
3
7
8
9
10
12
13
14
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
7
9
3
22
13
9
30
19
7
7
5
29
21
8
28
19
6
7
6
12
13
-1
25
19
6
7
6
21
21
0
25
19
5
8
6
19
19
0
23
19
5
4
10
25
28
-3
19
19
4
5
10
18
26
-8
17
19
3
7
9
9
20
-11
16
19
3
6
10
14
22
-8
15
19
3
5
11
16
32
-16
14
19
2
7
10
10
23
-13
13
19
3
4
12
15
35
-20
13
19
3
3
13
16
40
-24
12
19
2
5
12
12
28
-16
11
19
1
8
10
12
24
-12
11
19
2
5
12
14
39
-25
11
19
2
3
14
8
30
-22
9
19
2
3
14
15
23
-8
9
19
1
6
12
10
34
-24
9
19
1
1
17
5
34
-29
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире