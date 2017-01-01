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    Оренбург-2 - результаты

    Город Оренбург
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://fcorenburg.ru/main.html
    Стадион Газовик
    Тренер Максим Грошев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    17 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Оренбург-2 0:2 Тюмень
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Оренбург-2 0:4 Амкар-Пермь
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Зенит-Ижевск 2:2 Оренбург-2
    14 тур
    		22 октября, суббота 16:00 Оренбург-2 0:0 Торпедо Миасс
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 14:00 Химик-Август 1:2 Оренбург-2
    12 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Оренбург-2 1:1 Новосибирск
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Оренбург-2
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Оренбург-2 0:0 Химик-Август
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Торпедо Миасс 1:2 Оренбург-2
    8 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Оренбург-2 3:1 Зенит-Ижевск
    7 тур
    		3 сентября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 3:3 Оренбург-2
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Тюмень 1:0 Оренбург-2
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Оренбург-2 1:1 Урал-2
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Оренбург-2
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Оренбург-2 0:3 Челябинск
    2 тур
    		27 июля, среда 16:00 Оренбург-2 1:5 Иртыш
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Оренбург-2 3:0 Динамо
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