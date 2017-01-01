Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор (мол) - турнирная таблица

Волгоград
Россия. МФЛ
Стадион:
Зенит
Сайт:
http://rotor-vlg.com/
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа 1
1
Краснодар (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Ростов (мол)
4
Спартак М (мол)
5
Локомотив (мол)
6
Зенит (мол)
7
Ахмат (мол)
8
Строгино (мол)
9
Рубин (мол)
10
Сочи (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
21
8
13
20
10
6
1
3
26
12
14
19
10
6
1
3
16
13
3
19
10
5
4
1
19
12
7
19
10
5
2
3
17
12
5
17
10
5
1
4
16
16
0
16
10
3
2
5
15
31
-16
11
10
3
1
6
20
20
0
10
10
0
6
4
8
17
-9
6
10
0
2
8
6
23
-17
2
Группа 2
1
Арсенал Т (мол)
2
Ротор (мол)
3
Динамо (мол)
4
Химки (мол)
5
Мастер-Сатурн
6
Акрон - Академия им. Коноплева
7
Уфа (мол)
8
Чертаново (мол)
9
Урал (мол)
10
Тамбов (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
35
9
26
23
10
5
4
1
23
13
10
19
10
5
1
4
15
14
1
16
10
4
2
4
23
15
8
14
10
4
1
5
32
34
-2
13
10
3
2
5
14
28
-14
11
10
2
5
3
17
13
4
11
10
2
5
3
21
22
-1
11
9
2
4
3
6
11
-5
10
9
1
2
6
7
34
-27
5
Группа A
1
Краснодар (мол)
2
Спартак М (мол)
3
Ахмат (мол)
4
Сочи (мол)
5
Динамо (мол)
6
Ростов (мол)
7
Арсенал Т (мол)
8
Тамбов (мол)
9
Чертаново (мол)
10
Ротор (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
2
2
38
14
24
44
18
12
3
3
35
15
20
39
18
10
5
3
32
16
16
35
18
7
6
5
24
19
5
27
18
6
5
7
42
36
6
23
17
5
6
6
28
25
3
21
18
5
6
7
23
28
-5
21
18
5
2
11
28
47
-19
17
18
2
4
12
20
50
-30
10
17
1
5
11
14
34
-20
8
Группа B
1
Зенит (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Локомотив (мол)
4
Рубин (мол)
5
Строгино (мол)
6
Уфа (мол)
7
Мастер-Сатурн
8
Химки (мол)
9
Урал (мол)
10
Акрон - Академия им. Коноплева
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
1
2
52
13
39
46
18
15
1
2
51
17
34
46
18
11
3
4
38
11
27
36
18
9
3
6
23
16
7
30
18
7
3
8
29
33
-4
24
18
6
5
7
26
33
-7
23
18
4
5
9
19
30
-11
17
18
4
2
12
22
41
-19
14
18
4
2
12
18
46
-28
14
18
1
3
14
7
45
-38
6
Команда
1
ЦСКА (мол)
2
Краснодар (мол)
3
Спартак М (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Ростов (мол)
6
Зенит (мол)
7
Ахмат (мол)
8
Строгино (мол)
9
Рубин (мол)
10
Сочи (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
17
3
14
13
5
4
1
0
13
2
11
13
5
3
2
0
11
7
4
11
5
3
1
1
10
5
5
10
5
3
1
1
9
5
4
10
5
3
1
1
9
6
3
10
5
3
0
2
10
13
-3
9
5
2
0
3
10
10
0
6
5
0
3
2
3
8
-5
3
5
0
1
4
2
11
-9
1
Группа 1
1
Арсенал Т (мол)
2
Динамо (мол)
3
Ротор (мол)
4
Чертаново (мол)
5
Мастер-Сатурн
6
Урал (мол)
7
Уфа (мол)
8
Химки (мол)
9
Акрон - Академия им. Коноплева
10
Тамбов (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
21
5
16
12
5
3
0
2
9
6
3
9
5
2
3
0
10
5
5
9
5
2
2
1
10
9
1
8
5
2
1
2
16
15
1
7
4
2
1
1
5
5
0
7
5
1
4
0
10
4
6
7
5
1
1
3
9
8
1
4
5
1
1
3
9
19
-10
4
5
0
1
4
0
18
-18
1
Группа 2
1
Спартак М (мол)
2
Краснодар (мол)
3
Ахмат (мол)
4
Сочи (мол)
5
Динамо (мол)
6
Ростов (мол)
7
Арсенал Т (мол)
8
Тамбов (мол)
9
Ротор (мол)
10
Чертаново (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
21
7
14
22
9
7
1
1
19
7
12
22
9
6
2
1
18
7
11
20
9
4
4
1
13
6
7
16
9
3
3
3
27
18
9
12
8
3
3
2
11
8
3
12
9
3
3
3
14
15
-1
12
9
3
1
5
15
21
-6
10
9
1
2
6
6
18
-12
5
9
1
2
6
10
23
-13
5
Группа 3
1
Зенит (мол)
2
Локомотив (мол)
3
ЦСКА (мол)
4
Строгино (мол)
5
Рубин (мол)
6
Уфа (мол)
7
Урал (мол)
8
Химки (мол)
9
Мастер-Сатурн
10
Акрон - Академия им. Коноплева
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
0
2
25
6
19
21
9
6
1
2
20
3
17
19
9
6
1
2
22
10
12
19
9
6
1
2
22
12
10
19
9
4
2
3
11
8
3
14
9
3
2
4
13
18
-5
11
9
3
1
5
15
23
-8
10
9
3
1
5
9
18
-9
10
9
2
3
4
9
16
-7
9
9
1
2
6
5
20
-15
5
Команда
1
Ростов (мол)
2
Спартак М (мол)
3
Краснодар (мол)
4
Локомотив (мол)
5
ЦСКА (мол)
6
Зенит (мол)
7
Строгино (мол)
8
Рубин (мол)
9
Ахмат (мол)
10
Сочи (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
7
8
-1
9
5
2
2
1
8
5
3
8
5
2
1
2
8
6
2
7
5
2
1
2
7
7
0
7
5
2
0
3
9
9
0
6
5
2
0
3
7
10
-3
6
5
1
1
3
10
10
0
4
5
0
3
2
5
9
-4
3
5
0
2
3
5
18
-13
2
5
0
1
4
4
12
-8
1
Группа 1
1
Арсенал Т (мол)
2
Химки (мол)
3
Ротор (мол)
4
Динамо (мол)
5
Акрон - Академия им. Коноплева
6
Мастер-Сатурн
7
Уфа (мол)
8
Тамбов (мол)
9
Чертаново (мол)
10
Урал (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
14
4
10
11
5
3
1
1
14
7
7
10
5
3
1
1
13
8
5
10
5
2
1
2
6
8
-2
7
5
2
1
2
5
9
-4
7
5
2
0
3
16
19
-3
6
5
1
1
3
7
9
-2
4
4
1
1
2
7
16
-9
4
5
0
3
2
11
13
-2
3
5
0
3
2
1
6
-5
3
Группа 2
1
Краснодар (мол)
2
Спартак М (мол)
3
Ахмат (мол)
4
Сочи (мол)
5
Динамо (мол)
6
Ростов (мол)
7
Арсенал Т (мол)
8
Тамбов (мол)
9
Чертаново (мол)
10
Ротор (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
19
7
12
22
9
5
2
2
14
8
6
17
9
4
3
2
14
9
5
15
9
3
2
4
11
13
-2
11
9
3
2
4
15
18
-3
11
9
2
3
4
17
17
0
9
9
2
3
4
9
13
-4
9
9
2
1
6
13
26
-13
7
9
1
2
6
10
27
-17
5
8
0
3
5
8
16
-8
3
Группа 3
1
ЦСКА (мол)
2
Зенит (мол)
3
Локомотив (мол)
4
Рубин (мол)
5
Уфа (мол)
6
Мастер-Сатурн
7
Строгино (мол)
8
Химки (мол)
9
Урал (мол)
10
Акрон - Академия им. Коноплева
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
9
0
0
29
7
22
27
9
8
1
0
27
7
20
25
9
5
2
2
18
8
10
17
9
5
1
3
12
8
4
16
9
3
3
3
13
15
-2
12
9
2
2
5
10
14
-4
8
9
1
2
6
7
21
-14
5
9
1
1
7
13
23
-10
4
9
1
1
7
3
23
-20
4
9
0
1
8
2
25
-23
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+