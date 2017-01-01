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Ротор (мол)
Результаты
Ротор (мол) - результаты матчей
Волгоград
Россия. МФЛ
Стадион:
Зенит
Сайт:
http://rotor-vlg.com/
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Расписание
Таблица
Россия. Молодежное первенство. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018
27.05 | 11:00
Ротор (мол)
0 : 0
Урал (мол)
23.05 | 12:00
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 6
Ротор (мол)
19.05 | 13:00
Химки (мол)
1 : 2
Ротор (мол)
12.05 | 13:00
Ротор (мол)
4 : 1
Мастер-Сатурн
05.05 | 14:00
Ротор (мол)
2 : 0
Уфа (мол)
28.04 | 12:00
Урал (мол)
0 : 2
Ротор (мол)
23.04 | 11:00
Ротор (мол)
1 : 1
Акрон - Академия им. Коноплева
14.04 | 15:00
Ротор (мол)
3 : 3
Химки (мол)
07.04 | 13:00
Мастер-Сатурн
3 : 2
Ротор (мол)
03.04 | 11:00
Уфа (мол)
1 : 1
Ротор (мол)
17.03 | 13:00
Ротор (мол)
0 : 0
Ахмат (мол)
13.03 | 14:00
Ротор (мол)
0 : 5
Ростов (мол)
03.03 | 14:00
Спартак М (мол)
1 : 1
Ротор (мол)
28.02 | 12:00
Чертаново (мол)
2 : 1
Ротор (мол)
15.12 | 13:00
Ротор (мол)
0 : 2
Сочи (мол)
09.12 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 0
Ротор (мол)
02.12 | 15:00
Динамо (мол)
3 : 3
Ротор (мол)
25.11 | 13:00
Ротор (мол)
1 : 2
Тамбов (мол)
19.11 | 12:00
Краснодар (мол)
2 : 0
Ротор (мол)
28.10 | 13:00
Ротор (мол)
1 : 1
Чертаново (мол)
24.10 | 13:00
Ротор (мол)
0 : 1
Арсенал Т (мол)
17.10 | 13:00
Сочи (мол)
3 : 1
Ротор (мол)
03.10 | 14:00
Ротор (мол)
1 : 3
Спартак М (мол)
29.09 | 14:00
Тамбов (мол)
2 : 2
Ротор (мол)
23.09 | 15:00
Ротор (мол)
0 : 4
Краснодар (мол)
16.09 | 15:00
Ротор (мол)
3 : 0
Динамо (мол)
11.09 | 16:00
Ахмат (мол)
2 : 0
Ротор (мол)
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