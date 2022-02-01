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    Ротор (мол) - результаты

    Город Волгоград
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт rotor-vlg.com/
    Стадион Зенит
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 2
    10 тур
    		27 мая, четверг 11:00 Ротор (мол) 0:0 Урал (мол)
    9 тур
    		23 мая, воскресенье 12:00 Академия им. Коноплева 3:6 Ротор (мол)
    8 тур
    		19 мая, среда 13:00 Химки (мол) 1:2 Ротор (мол)
    7 тур
    		12 мая, среда 13:00 Ротор (мол) 4:1 УОР №5
    6 тур
    		5 мая, среда 14:00 Ротор (мол) 2:0 Уфа (мол)
    5 тур
    		28 апреля, среда 12:00 Урал (мол) 0:2 Ротор (мол)
    4 тур
    		23 апреля, пятница 11:00 Ротор (мол) 1:1 Академия им. Коноплева
    3 тур
    		14 апреля, среда 15:00 Ротор (мол) 3:3 Химки (мол)
    2 тур
    		7 апреля, среда 13:00 УОР №5 3:2 Ротор (мол)
    1 тур
    		3 апреля, суббота 11:00 Уфа (мол) 1:1 Ротор (мол)
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
    18 тур
    		17 марта, среда 13:00 Ротор (мол) 0:0 Ахмат (мол)
    17 тур
    		13 марта, суббота 14:00 Ротор (мол) 0:5 Ростов (мол)
    16 тур
    		3 марта, среда 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Ротор (мол)
    15 тур
    		28 февраля, воскресенье 12:00 Чертаново (мол) 2:1 Ротор (мол)
    14 тур
    		15 декабря, вторник 13:00 Ротор (мол) 0:2 Сочи (мол)
    13 тур
    		9 декабря, среда 13:00 Арсенал Т (мол) 1:0 Ротор (мол)
    12 тур
    		2 декабря, среда 15:00 Динамо (мол) 3:3 Ротор (мол)
    11 тур
    		25 ноября, среда 13:00 Ротор (мол) 1:2 Тамбов (мол)
    10 тур
    		19 ноября, четверг 12:00 Краснодар (мол) 2:0 Ротор (мол)
    8 тур
    		28 октября, среда 13:00 Ротор (мол) 1:1 Чертаново (мол)
    7 тур
    		24 октября, суббота 13:00 Ротор (мол) 0:1 Арсенал Т (мол)
    6 тур
    		17 октября, суббота 13:00 Сочи (мол) 3:1 Ротор (мол)
    5 тур
    		3 октября, суббота 14:00 Ротор (мол) 1:3 Спартак М (мол)
    4 тур
    		29 сентября, вторник 14:00 Тамбов (мол) 2:2 Ротор (мол)
    3 тур
    		23 сентября, среда 15:00 Ротор (мол) 0:4 Краснодар (мол)
    2 тур
    		16 сентября, среда 15:00 Ротор (мол) 3:0 Динамо (мол)
    1 тур
    		11 сентября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 2:0 Ротор (мол)
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