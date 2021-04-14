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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ротор (мол) - Химки (мол)
Ротор (мол) - Химки (мол): обзор матча 14 апреля 2021
Ротор (мол)
14.04.2021, среда, 15:00
Россия. Молодежное первенство, группа 2, 3 тур
3 : 3
Завершен
Химки (мол)
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Статистика матча Ротор (мол) - Химки (мол)
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Матчи команд
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Ротор (мол)
0 : 0
27.05.2021
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 6
23.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Химки (мол)
1 : 2
19.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ротор (мол)
4 : 1
12.05.2021
Мастер-Сатурн
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ротор (мол)
2 : 0
05.05.2021
Уфа (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
Зенит
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Ротор (мол)
Химки (мол)
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
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2018.10.05 21:47
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В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
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2018.10.05 21:47
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2017.07.20 14:28
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2025.05.29 13:57
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Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
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