Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 525 тыс

Карвина - турнирная таблица

Карвина
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски
Сайт:
http://mfkkarvina.cz
Тренер:
Томас Гейдушек
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Славия
2
Спарта
3
Виктория
4
Градец-Кралове
5
Яблонец
6
Слован
7
Сигма
8
Теплице
9
Пардубице
10
Фастав
11
Млада Болеслав
12
Карвина
13
Богемианс 1905
14
Словацко
15
Баник
16
Дукла
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
8
2
74
28
46
80
34
22
7
5
66
34
32
73
35
18
9
8
60
38
22
63
35
16
8
11
50
41
9
56
35
16
7
12
45
47
-2
55
35
12
10
13
45
39
6
46
30
12
7
11
34
34
0
43
35
10
12
13
40
42
-2
42
30
11
8
11
39
46
-7
41
35
11
8
16
43
56
-13
41
35
9
13
13
49
57
-8
40
30
12
3
15
43
51
-8
39
30
10
6
14
26
35
-9
36
35
7
9
19
30
51
-21
30
35
7
8
20
32
49
-17
29
35
5
11
19
23
51
-28
26
Команда
1
Славия
2
Спарта
3
Виктория
4
Градец-Кралове
5
Яблонец
6
Сигма
7
Слован
8
Фастав
9
Теплице
10
Пардубице
11
Млада Болеслав
12
Баник
13
Богемианс 1905
14
Словацко
15
Карвина
16
Дукла
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
43
11
32
45
18
13
4
1
42
22
20
43
18
10
5
3
34
18
16
35
17
10
4
3
26
13
13
34
17
8
6
3
25
17
8
30
15
8
4
3
17
11
6
28
17
7
5
5
20
14
6
26
18
7
4
7
28
29
-1
25
18
6
4
8
19
19
0
22
15
5
5
5
17
24
-7
20
18
4
7
7
25
33
-8
19
17
5
3
9
18
22
-4
18
15
5
3
7
12
16
-4
18
17
5
3
9
19
25
-6
18
15
5
2
8
20
24
-4
17
17
3
5
9
12
24
-12
14
Команда
1
Славия
2
Спарта
3
Виктория
4
Яблонец
5
Градец-Кралове
6
Карвина
7
Пардубице
8
Млада Болеслав
9
Слован
10
Теплице
11
Богемианс 1905
12
Фастав
13
Сигма
14
Дукла
15
Словацко
16
Баник
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
5
2
31
17
14
35
16
9
3
4
24
12
12
30
17
8
4
5
26
20
6
28
18
8
1
9
20
30
-10
25
18
6
4
8
24
28
-4
22
15
7
1
7
23
27
-4
22
15
6
3
6
22
22
0
21
17
5
6
6
24
24
0
21
18
5
5
8
25
25
0
20
17
4
8
5
21
23
-2
20
15
5
3
7
14
19
-5
18
17
4
4
9
15
27
-12
16
15
4
3
8
17
23
-6
15
18
2
6
10
11
27
-16
12
18
2
6
10
11
26
-15
12
18
2
5
11
14
27
-13
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
5
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+