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Чехия. Шанс Лига
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Карвина
Результаты
€ 525 тыс
Карвина - результаты матчей
Карвина
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски
Сайт:
http://mfkkarvina.cz
Тренер:
Томас Гейдушек
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Чехия. Шанс Лига. 2025/2026
Чехия. Шанс Лига. 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига. 2023/2024
Чехия. Синот Лига. 2021/2022
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Чехия. Плей-офф. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2017/2018
Чехия. Синот Лига. 2016/2017
23.05 | 15:00
Сигма
4 : 0
Карвина
16.05 | 18:00
Карвина
1 : 3
Сигма
10.05 | 16:00
Пардубице
1 : 3
Карвина
02.05 | 16:00
Карвина
1 : 2
Пардубице
25.04 | 17:00
Карвина
0 : 3
Млада Болеслав
18.04 | 16:00
Дукла
1 : 2
Карвина
12.04 | 14:00
Карвина
3 : 1
Слован
05.04 | 19:30
Спарта
2 : 0
Карвина
15.03 | 17:30
Сигма
2 : 2
Карвина
08.03 | 17:30
Карвина
1 : 2
Пардубице
01.03 | 15:00
Карвина
0 : 2
Словацко
21.02 | 17:00
Яблонец
1 : 0
Карвина
14.02 | 17:00
Карвина
1 : 3
Славия
07.02 | 17:00
Теплице
2 : 0
Карвина
01.02 | 17:30
Карвина
0 : 2
Виктория
14.12 | 15:00
Богемианс 1905
0 : 3
Карвина
07.12 | 17:30
Карвина
0 : 0
Баник
29.11 | 17:00
Фастав
1 : 3
Карвина
23.11 | 15:00
Карвина
4 : 3
Градец-Кралове
09.11 | 15:00
Слован
6 : 0
Карвина
02.11 | 17:30
Карвина
2 : 1
Спарта
25.10 | 16:00
Млада Болеслав
2 : 4
Карвина
18.10 | 16:00
Карвина
1 : 1
Сигма
04.10 | 16:00
Пардубице
2 : 1
Карвина
27.09 | 16:00
Словацко
1 : 2
Карвина
20.09 | 16:00
Карвина
1 : 2
Яблонец
13.09 | 19:00
Славия
3 : 1
Карвина
30.08 | 18:00
Карвина
4 : 1
Теплице
23.08 | 18:00
Виктория
2 : 1
Карвина
17.08 | 16:00
Карвина
1 : 2
Богемианс 1905
10.08 | 18:30
Баник
1 : 2
Карвина
02.08 | 18:00
Карвина
0 : 1
Фастав
26.07 | 18:00
Градец-Кралове
1 : 2
Карвина
19.07 | 18:00
Карвина
2 : 0
Дукла
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