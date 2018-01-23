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28.02.2017 15:00В Японии зимой цветет сакура, а в Китае распускаются денежные деревья. Мы собрали в одном материале главные трансферы, которые провернули китайские клубы в это межсезонье − от Акселя Витселя и Карлоса Тевеса до Саболча Хусти и Брауна Идейе.14
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19.07.2016 12:00Евро закончилось, а клубный европейский сезон начнется только в августе. Кажется, что сейчас самое время немного отдохнуть от футбола. Но нет. «Бомбардир» составил подборку самых важных матчей июля и доказывает, что эти полмесяца никак нельзя назвать футбольным затишьем.2