Маскерано уезжает из Европы. Это была удивительная карьера

Последние мгновения лидера «Барселоны» в европейском футболе.

Все плохо

Вряд ли кому-то из вас понравится быть официантом. Вы подходите к столику, изображаете вынужденную улыбку, после чего несете блюда гостям и надеетесь на крохотные чаевые. Вы бы с радостью вышли из кафе, чтобы почувствовать запах уличного воздуха и свободы, но нельзя – вы на контракте. Примерно так себя чувствовали Хавьер Маскерано и Карлос Тевес, едва войдя в пресс-зал «Вест Хэма» для своей презентации. После яркого ЧМ-2006 в составе сборной Аргентины на них претендовали «Арсенал», «МЮ» и «Челси». А тут – английский середняк.

Тогда, поздним летом 2006-го, зрители не понимали, что происходит – ровно до тех пор, пока не раскрылись подробности сделки. Оказалось, 40% прав на Маскерано владела компания MSI, учредителем которой был Киа Джурабчян. Бизнесмен хотел получить контроль над «Вест Хэмом» и добивался любви болельщиков через покупку двух аргентинских суперзвезд. Но место президента «молотобойцев» осталось за Эггертом Магнуссоном, который не жаловал Тевеса и Маскерано. Если Карлос периодически забивал голы, то Хавьер быстро превратился из кумира в изгоя.

С Маскерано на поле «Вест Хэм» проиграл все пять матчей в АПЛ. Защитник регулярно жаловался на травмы, за что получил от фанатов прозвище «Плакса». Но уже тогда наиболее внимательные зрители догадывались: прозвище – ложное. «Мне нужно время, чтобы адаптироваться в клубе. Я собираюсь надолго остаться в «Вест Хэме» и завоевать сердца болельщиков. Моя жена и дочка поддерживают меня в моей борьбе», − заявил Маскерано в конце октября 2006-го.

Примерно в это же время «Вест Хэм» проигрывал всем подряд. Маскерано вернулся в состав, но уже глубоким резервистом. Главный тренер Алан Пардью в начале декабря был уволен, но с приходом Алана Кербишли ситуация для Маскерано не изменилась. Болельщики злились: на лавке сидит защитник, который получает 1,7 миллионов евро в год – это самый высокий оклад в том «Вест Хэме». «Молотобойцы» на финише сезона одержали четыре победы подряд, в том числе над «Арсеналом» и «МЮ» и героически сохранили место в АПЛ. Но уже без Маскерано. Миссию по спасению его карьеры взял на себя Рафаэль Бенитес.

Все хорошо и снова все плохо

«Когда Бенитес сказал мне, что видит меня в основе «Ливерпуля», я переспросил его. Он подтвердил. Когда ты сидишь в запасе «Вест Хэма», в такие слова просто не верится». Вторая половина сезона-2006/07 стала антиподом первой. Уже с «Ливерпулем» Маскерано дошел до финала Лиги чемпионов и едва не выиграл золото АПЛ. Невероятный поворот судьбы, который не может объяснить и сам Хавьер.

Аргентинец понравился болельщикам «Ливерпуля» и заодно пошумел в сборной, с которой выиграл Олимпиаду-2008. В клубе Хавьер вытеснил из состава Лукаса Лейву, на равных сражаясь за звание лучшего полузащитника «Ливерпуля» с Хаби Алонсо и Стивеном Джеррардом.

Но яркие отношения Маскерано и «Ливерпуля» вскоре закончились. В сезоне-2009/10 аргентинец выглядел каким-то раздраженным, регулярно совершая грубые фолы без особых причин. По итогам того чемпионата Хавьера признали самым «грязным» игроком АПЛ. Причина обострившейся агрессии Маскерано − сам «Ливерпуль».

Аргентинец должен был уйти в «Барселону» еще в 2009-м. Каталонцы собирались заплатить за него необходимые 30 миллионов евро, но в этот момент «Ливерпуль» поднял цену еще выше. В ответ на новое предложение «Барсы», англичане заявили, что уже ведут переговоры о продаже Хавьера в «Интер». Миланцы с удивлением узнали о своем интересе к Маскерано, о чем прямо сказал президент «Интера» Массимо Моратти. Устав от такой политики, «Барселона» свернула все переговоры. Мечта Хавьера разрушилась на его глазах.

«У нас с «Ливерпулем» была джентльменская договоренность, которую они нарушили, несмотря на мое прошение. В том сезоне ногами я был на «Энфилде», но головой – уже на «Камп Ноу». Неизвестно, сколько бы еще Маскерано поиграл в «Ливерпуле», но в 2010-м «Барселона» снова атаковала переживающий кризис клуб. В этот раз каталонцам не отказали.

Все хорошо

Дебют Маскерано на «Камп Ноу» − грустный провал. В своем первом матче он вышел против «Эркулеса» по ходу второго тайма, а его команда проиграла 0:2. «Я понимаю, что бороться за место в основе с Бускетсом, Иньестой и Хави будет невероятно тяжело. Но я намерен сражаться за свое счастье и успехи «Барселоны», − объяснял аргентинец. − Еще ребенком я болел за эту команду и с упоением наблюдал за игрой Роналдо. Я буду играть за вас сердцем».

Маскерано ожидаемо проиграл конкуренцию в опорной зоне, а когда все же выходил на поле, не успевал за космическими перемещениями своих партнеров. Тогда, осенью 2010-го, каталонцы всерьез считали, что Ориоль Ромеу гораздо сильнее Маскерано. Все изменилось, когда в одном из матчей Примеры травму получил Карлес Пуйоль. Недолго думая, Гвардиола выпустил на позицию центрального защитника именно Маскерано. С того дня началось стремительное перевоплощение Хавьера в глазах болельщиков «Барсы» из медлительного стоп-крана в самоотверженного «льва».

Репутация Хавьера крепла от сезона в сезон. Когда в 2016-м на базу «Барселоны» приехал Арнольд Шварценеггер, футболку ему вручал как раз Маскерано. А когда Маскерано начал лысеть, фанаты только радовались, подкалывая его всякими каламбурами. Кроме того, они запустили хэштэг #MascheFacts, суть которого – убедить общественность, что Маскерано сильнее Чака Норриса. Например, такое: «Когда Кун Агуэро пил молоко в кроватке, Маскерано сам добывал его, доя корову. #MascheFacts».

Все

Целое поколение мальчишек выросло на игре Маскерано. Но его большой футбольный путь уже кончается. «Мое время уходит. Я едва ли еще способен принести клубу пользу. Лучшие годы моей карьеры прошли в «Барселоне», и я никогда это не забуду». Хавьер попросил руководство «Барсы» отпустить его уже в январе. По словам его брата Себастьяна, аргентинец выбирал между США, Китаем и родным «Ривер Плейтом». В итоге его убедил китайский «Хэбэй Чайна Форчун», который заплатит за двухлетний контракт гонорар в 19 миллионов евро.

В Европе же Маскерано осталось играть меньше месяца.

upd от 23.01.18

«Барселона» официально объявила об уходе Маскерано. Торжественная церемония прощания с аргентинцем состоится в среду, 24 января, в 13:00 по московскому времени.

Последним матчем в футболке сине-гранатовых для игрока станет ответная встреча 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола», которая пройдет в четверг, 25 числа.

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