Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
8
6
2
0
18
5
13
20
2
8
5
3
0
15
6
9
18
3
8
5
2
1
7
1
6
17
4
8
4
3
1
10
7
3
15
5
8
4
2
2
10
5
5
14
6
8
4
0
4
13
14
-1
12
7
8
3
2
3
8
7
1
11
8
8
3
2
3
8
10
-2
11
9
8
3
1
4
4
8
-4
10
10
8
2
2
4
11
16
-5
8
11
8
2
1
5
9
13
-4
7
12
8
2
0
6
8
13
-5
6
13
8
1
1
6
6
16
-10
4
14
8
0
3
5
9
15
-6
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
4
4
0
0
11
3
8
12
2
5
3
2
0
7
3
4
11
3
4
3
1
0
10
2
8
10
4
4
3
0
1
5
1
4
9
5
3
2
1
0
8
4
4
7
6
4
2
1
1
4
2
2
7
7
5
1
2
2
8
10
-2
5
8
3
1
1
1
1
1
0
4
9
3
1
0
2
3
5
-2
3
10
4
1
0
3
3
6
-3
3
11
4
1
0
3
2
7
-5
3
12
4
0
2
2
1
4
-3
2
13
5
0
1
4
5
10
-5
1
14
4
0
1
3
2
8
-6
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
5
3
2
0
7
2
5
11
2
4
3
1
0
8
3
5
10
3
5
3
1
1
9
4
5
10
4
4
3
0
1
7
6
1
9
5
4
2
2
0
2
0
2
8
6
4
2
1
1
2
1
1
7
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
8
4
1
1
2
4
5
-1
4
9
4
1
1
2
6
7
-1
4
10
3
1
0
2
3
6
-3
3
11
5
1
0
4
5
8
-3
3
12
4
1
0
3
4
8
-4
3
13
3
0
2
1
4
5
-1
2
14
4
0
0
4
2
11
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире