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Аль-Зафра
Состав
€ 1 млн
Аль-Зафра - состав команды
Мадинат-Зайид
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Аль-Зафра
Тренер:
Желько Петрович
Состав
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
3
Серафим
Защ
22
-
15
Abdulla Al Karbi
Защ
-
2
Vinicius Rangel
Защ
-
17
Abderahmane Soussi
Пол
-
33
Эль-Беркауи Карим
Нап
30
€ 1.2 млн
7
Гудмундссон Йоханн Берг
Нап
35
€ 0.6 млн
9
Jobson
Нап
-
99
Marcelinho
Нап
-
Всего игроков: 8, из них вратарей: 0, защитников: 3, полузащитников: 1, нападающих: 4
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