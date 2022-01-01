Введите ваш ник на сайте
Главная
ОАЭ. Про Лига
Команды
Аль-Зафра
Результаты
€ 600 тыс
Аль-Зафра - результаты матчей
Мадинат-Зайид
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Аль-Зафра
Тренер:
Желько Петрович
Результаты
Расписание
Таблица
ОАЭ. Первый дивизион. 2025/2026
21.11 | 15:40
Аль-Наср
2 : 0
Аль-Зафра
01.11 | 16:00
Аль-Зафра
3 : 0
Аль-Иттихад
17.10 | 16:05
Шарджа
2 : 0
Аль-Зафра
26.09 | 16:25
Аль-Зафра
3 : 1
Аль-Батаих
19.09 | 16:30
Аль-Вахда
5 : 2
Аль-Зафра
12.09 | 16:40
Аль-Зафра
2 : 1
Дибба
23.08 | 17:00
Аль-Зафра
3 : 1
Аль-Васл
16.08 | 17:05
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
Аль-Зафра
Главные новости
«Ливерпуль» исключил Салаха из заявки, «Реал» может уволить Алонсо и пригласить Клоппа и другие новости
01:20
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1) и поднялся на 6 место
00:58
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
00:20
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
Вчера, 23:40
1
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
3
Фото
Студент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
Вчера, 23:00
4
Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха
Вчера, 22:17
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
6
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
Вчера, 21:33
10
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:17
8
Все новости
