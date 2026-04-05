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Дибба - Аль-Зафра: обзор матча 05 апреля 2026

Дибба
05.04.2026, воскресенье, 16:50
ОАЭ. Первый дивизион, 21 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Зафра
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Дибба - Аль-Зафра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Стадион:
Дибба
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Дибба
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Айн
4 : 0
16.05.2026
Дибба
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Зафра
1 : 0
16.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Дибба
0 : 2
10.05.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Айн
5 : 0
10.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Айн
4 : 0
16.05.2026
Дибба
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Дибба
0 : 2
10.05.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Васл
4 : 2
24.04.2026
Дибба
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Джазира
4 : 3
11.04.2026
Дибба
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Аль-Зафра
1 : 0
16.05.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Айн
5 : 0
10.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Банияс
2 : 2
05.05.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Аль-Зафра
0 : 1
24.04.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Аль-Зафра
0 : 1
11.04.2026
Аль-Наср
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