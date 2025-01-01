Введите ваш ник на сайте
€ 800 тыс

Вади Дегла - турнирная таблица

Каир
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Петроспорт
Тренер:
Мохамед Эль-Шейх
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Аль-Масри
3
2
1
0
8
3
5
7
2
Пирамидс
3
1
2
0
3
2
1
5
3
Керамика Клеопатра
3
1
1
1
2
2
0
4
4
Замалек
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Аль-Ахли
2
1
1
0
6
3
3
4
6
Модерн Спорт
2
1
1
0
4
3
1
4
7
ЗЕД
2
1
1
0
2
0
2
4
8
Тала Аль-Гаиш
3
1
1
1
2
4
-2
4
9
ЕНППИ
3
1
1
1
1
2
-1
4
10
Эль-Гуна
1
1
0
0
1
0
1
3
11
Харас Эль-Ходуд
1
1
0
0
1
0
1
3
12
Аль-Иттихад
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Кахраба Исмаилия
3
0
2
1
3
4
-1
2
14
Национальный банк Египта
3
0
2
1
1
2
-1
2
15
Газль Эль-Махалла
2
0
2
0
0
0
0
2
16
Петроджет
2
0
2
0
2
2
0
2
17
Смуха
2
0
2
0
1
1
0
2
18
Вади Дегла
2
0
1
1
0
1
-1
1
19
Аль-Мокавлун
2
0
1
1
0
2
-2
1
20
Исмаили
3
0
1
2
0
2
-2
1
21
Фарко
3
0
1
2
1
5
-4
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Аль-Масри
2
1
1
0
5
3
2
4
2
Аль-Ахли
1
1
0
0
4
1
3
3
3
Пирамидс
1
1
0
0
1
0
1
3
4
ЕНППИ
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Харас Эль-Ходуд
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Керамика Клеопатра
2
1
0
1
2
2
0
3
7
Национальный банк Египта
2
0
2
0
1
1
0
2
8
Модерн Спорт
1
0
1
0
2
2
0
1
9
ЗЕД
1
0
1
0
0
0
0
1
10
Замалек
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Газль Эль-Махалла
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Петроджет
1
0
1
0
2
2
0
1
13
Смуха
1
0
1
0
1
1
0
1
14
Вади Дегла
1
0
1
0
0
0
0
1
15
Исмаили
2
0
1
1
0
1
-1
1
16
Фарко
2
0
1
1
0
1
-1
1
17
Эль-Гуна
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Аль-Иттихад
1
0
0
1
1
2
-1
0
19
Кахраба Исмаилия
1
0
0
1
0
1
-1
0
20
Аль-Мокавлун
1
0
0
1
0
2
-2
0
21
Тала Аль-Гаиш
1
0
0
1
0
3
-3
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Тала Аль-Гаиш
2
1
1
0
2
1
1
4
2
Аль-Масри
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Замалек
1
1
0
0
2
0
2
3
4
ЗЕД
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Модерн Спорт
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Эль-Гуна
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Аль-Иттихад
2
1
0
1
2
3
-1
3
8
Пирамидс
2
0
2
0
2
2
0
2
9
Кахраба Исмаилия
2
0
2
0
3
3
0
2
10
Смуха
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Керамика Клеопатра
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Аль-Ахли
1
0
1
0
2
2
0
1
13
Аль-Мокавлун
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Газль Эль-Махалла
1
0
1
0
0
0
0
1
15
Петроджет
1
0
1
0
0
0
0
1
16
ЕНППИ
2
0
1
1
0
2
-2
1
17
Харас Эль-Ходуд
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Вади Дегла
1
0
0
1
0
1
-1
0
19
Национальный банк Египта
1
0
0
1
0
1
-1
0
20
Исмаили
1
0
0
1
0
1
-1
0
21
Фарко
1
0
0
1
1
4
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
