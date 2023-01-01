Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аль-Кува Аль-Джавия - турнирная таблица

Багдад
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа Восток
1
Касима Антлерс
2
Аль-Айн
3
Гамба Осака
4
Шанхай Порт
5
Бейджин Гуоань
6
Тэджон
7
Бурирам Юнайтед
8
Джохор
9
Виссел Кобе
10
Касива Рейсол
11
Порт
12
Чонбук Хендай Моторс
13
Киото Санга
14
Ратчабури
15
Пхохан Стилерс
16
Конг Ан Ханой
17
Аль-Наср
18
Ньюкасл Джетс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
7
1
6
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
6
4
2
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
4
6
-2
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
1
0
0
1
1
7
-6
0
Группа Запад
1
Эстегляль
2
Аль-Кадисия
3
Аль-Хиляль
4
Нефтчи
5
Шабаб Аль-Ахли
6
Аль-Ахли
7
Аль-Иттихад
8
Аль-Шамаль
9
Пахтакор
10
Аль-Айн
11
Аль-Наср
12
Аль-Васл
13
Аль-Гарафа
14
Аль-Кува Аль-Джавия
15
Трактор
16
Аль-Садд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
Команда
1
Касима Антлерс
2
Аль-Айн
3
Гамба Осака
4
Бейджин Гуоань
5
Тэджон
6
Джохор
7
Аль-Наср
8
Бурирам Юнайтед
9
Виссел Кобе
10
Касива Рейсол
11
Киото Санга
12
Конг Ан Ханой
13
Ньюкасл Джетс
14
Порт
15
Пхохан Стилерс
16
Чонбук Хендай Моторс
17
Шанхай Порт
18
Ратчабури
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
7
1
6
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
6
-2
0
Группа 1
1
Эстегляль
2
Аль-Кадисия
3
Аль-Хиляль
4
Нефтчи
5
Шабаб Аль-Ахли
6
Аль-Ахли
7
Аль-Шамаль
8
Аль-Айн
9
Аль-Васл
10
Аль-Гарафа
11
Аль-Иттихад
12
Аль-Кува Аль-Джавия
13
Аль-Наср
14
Аль-Садд
15
Пахтакор
16
Трактор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Шанхай Порт
2
Бурирам Юнайтед
3
Аль-Айн
4
Бейджин Гуоань
5
Виссел Кобе
6
Гамба Осака
7
Джохор
8
Касива Рейсол
9
Касима Антлерс
10
Порт
11
Ратчабури
12
Тэджон
13
Чонбук Хендай Моторс
14
Киото Санга
15
Пхохан Стилерс
16
Конг Ан Ханой
17
Аль-Наср
18
Ньюкасл Джетс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
6
4
2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
1
0
0
1
1
7
-6
0
Группа 1
1
Аль-Иттихад
2
Пахтакор
3
Аль-Айн
4
Аль-Ахли
5
Аль-Кадисия
6
Аль-Наср
7
Аль-Хиляль
8
Аль-Шамаль
9
Нефтчи
10
Шабаб Аль-Ахли
11
Эстегляль
12
Аль-Васл
13
Аль-Гарафа
14
Аль-Кува Аль-Джавия
15
Трактор
16
Аль-Садд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
23:01
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
22:48
Семин вынес вердикт Дзюбе
22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
21:57
3
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
1
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
5
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
4
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+