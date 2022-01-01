Общая
Домашняя
Гостевая
Группа 1
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
10
5
5
12
6
3
0
3
5
4
1
9
6
3
0
3
8
9
-1
9
6
2
0
4
4
9
-5
6
Группа 2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
9
3
6
13
6
4
0
2
9
4
5
12
6
2
1
3
3
4
-1
7
6
1
0
5
4
14
-10
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
6
3
3
7
4
1
2
1
5
6
-1
5
4
1
1
2
5
7
-2
4
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
7
6
13
6
3
1
2
9
5
4
10
6
3
0
3
10
11
-1
9
6
1
0
5
7
16
-9
3
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
2
17
18
6
3
1
2
9
8
1
10
6
2
1
3
6
6
0
7
6
0
0
6
3
21
-18
0
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
16
7
9
14
6
1
4
1
8
7
1
7
6
1
3
2
9
11
-2
6
6
1
1
4
3
11
-8
4
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
7
5
11
6
3
1
2
7
3
4
10
6
2
2
2
5
8
-3
8
6
1
1
4
5
11
-6
4
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
12
5
7
9
4
2
1
1
9
7
2
7
4
0
1
3
5
14
-9
1
Команда
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
1
3
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
2
4
-2
3
Группа 1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
6
0
6
7
3
1
0
2
1
2
-1
3
3
0
0
3
3
6
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
0
3
4
2
1
1
0
5
3
2
4
2
1
0
1
3
2
1
3
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
7
6
1
4
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
1
3
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
7
4
3
4
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
7
2
5
6
2
2
0
0
7
3
4
6
2
0
1
1
1
6
-5
1
Команда
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
Группа 1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
1
8
-7
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
4
10
-6
0
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
0
3
2
12
-10
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
1
5
-4
3
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
5
2
3
3
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
0
2
4
8
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире