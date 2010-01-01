Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Боливия. Примера
Команды
Сан-Хосе Оруро
Результаты
Сан-Хосе Оруро
Оруро
Боливия. Примера
Стадион:
Хесус Бермудес
Сайт:
http://www.clubsanjose.net
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Боливия. Примера. 2026
Боливия. Примера. 2025
Копа Судамерикана. 2025
Боливия. Примера. Клаусура 2024
Боливия. Примера. Апертура 2024
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Южноамериканский Кубок. 2010
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
01.11 | 22:00
Стронгест
4 : 2
Сан-Хосе Оруро
24.10 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
Блуминг
17.10 | 03:00
Реал Томаяпо
1 : 0
Сан-Хосе Оруро
12.10 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
0 : 0
Гуабира
18.09 | 03:30
Боливар
4 : 2
Сан-Хосе Оруро
12.09 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
0 : 3
Насьональ Потоси
06.09 | 00:15
Аврора
3 : 0
Сан-Хосе Оруро
25.08 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
3 : 3
Ориенте Петролеро
22.08 | 22:00
Академия дель Баломпе
2 : 2
Сан-Хосе Оруро
17.08 | 02:30
Индепендьенте Петролеро
1 : 0
Сан-Хосе Оруро
09.08 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
2 : 3
Олвейс Реди
05.08 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
0 : 0
Сан-Антонио Було-Було
02.08 | 22:00
Реал Потоси
0 : 0
Сан-Хосе Оруро
27.07 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
Университарио де Винто
19.07 | 18:00
Сан-Хосе Оруро
0 : 0
Стронгест
15.07 | 03:30
Блуминг
1 : 1
Сан-Хосе Оруро
11.07 | 22:00
Реал Оруро
3 : 1
Сан-Хосе Оруро
08.07 | 02:00
Сан-Хосе Оруро
3 : 2
Реал Томаяпо
10.05 | 00:15
Гуабира
3 : 0
Сан-Хосе Оруро
03.05 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
1 : 2
Боливар
25.04 | 22:00
Насьональ Потоси
1 : 1
Сан-Хосе Оруро
22.04 | 01:00
Сан-Хосе Оруро
1 : 1
Аврора
13.04 | 02:30
Ориенте Петролеро
2 : 1
Сан-Хосе Оруро
05.04 | 22:00
Сан-Хосе Оруро
1 : 2
Академия дель Баломпе
Главные новости
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
3
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
7
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
00:20
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+