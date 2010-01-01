Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
8
10
11
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
18
3
3
60
24
36
57
24
15
7
2
56
17
39
52
24
13
7
4
44
27
17
46
24
10
9
5
31
17
14
39
24
11
5
8
41
30
11
38
24
8
11
5
35
31
4
35
24
9
5
10
36
32
4
32
24
7
10
7
33
26
7
31
25
8
7
10
32
40
-8
31
24
8
7
9
34
45
-11
31
24
8
4
12
38
57
-19
28
24
8
3
13
27
45
-18
27
25
6
5
14
19
42
-23
23
24
6
4
14
30
46
-16
22
24
6
2
16
35
54
-19
20
24
3
9
12
25
43
-18
18
Команда
5
6
9
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
1
1
36
12
24
31
12
8
3
1
30
7
23
27
12
8
2
2
24
9
15
26
12
7
4
1
27
14
13
25
12
5
7
0
21
6
15
22
12
6
4
2
25
13
12
22
12
6
4
2
19
7
12
22
12
7
1
4
21
15
6
22
11
5
5
1
22
15
7
20
12
6
2
4
15
15
0
20
13
5
2
6
21
21
0
17
13
5
2
6
17
22
-5
17
12
5
1
6
21
19
2
16
12
3
5
4
15
18
-3
14
12
4
2
6
19
26
-7
14
12
3
4
5
10
14
-4
13
Команда
5
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
24
12
12
26
12
7
4
1
26
10
16
25
12
6
3
3
17
13
4
21
12
4
5
3
12
10
2
17
13
3
6
4
13
16
-3
15
12
3
5
4
15
18
-3
14
12
4
2
6
19
31
-12
14
12
3
3
6
17
21
-4
12
12
2
4
6
15
17
-2
10
13
3
1
9
9
28
-19
10
12
2
3
7
12
20
-8
9
12
2
3
7
9
32
-23
9
12
2
1
9
12
30
-18
7
11
1
2
8
9
25
-16
5
12
0
4
8
10
25
-15
4
12
1
1
10
14
35
-21
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире