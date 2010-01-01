Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сан-Хосе Оруро - турнирная таблица

Оруро
Боливия. Примера
Стадион:
Хесус Бермудес
Сайт:
http://www.clubsanjose.net
Состав Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Боливар
2
Олвейс Реди
3
Стронгест
4
Реал Потоси
5
Ориенте Петролеро
6
Аврора
7
Насьональ Потоси
8
Блуминг
9
Индепендьенте Петролеро
10
Гуабира
11
Реал Оруро
12
Сан-Антонио Було-Було
13
Реал Томаяпо
14
Университарио де Винто
15
Академия дель Баломпе
16
Сан-Хосе Оруро
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
18
3
3
60
24
36
57
24
15
7
2
56
17
39
52
24
13
7
4
44
27
17
46
24
10
9
5
31
17
14
39
24
11
5
8
41
30
11
38
24
8
11
5
35
31
4
35
24
9
5
10
36
32
4
32
24
7
10
7
33
26
7
31
25
8
7
10
32
40
-8
31
24
8
7
9
34
45
-11
31
24
8
4
12
38
57
-19
28
24
8
3
13
27
45
-18
27
25
6
5
14
19
42
-23
23
24
6
4
14
30
46
-16
22
24
6
2
16
35
54
-19
20
24
3
9
12
25
43
-18
18
Команда
1
Боливар
2
Олвейс Реди
3
Ориенте Петролеро
4
Стронгест
5
Блуминг
6
Гуабира
7
Реал Потоси
8
Насьональ Потоси
9
Аврора
10
Сан-Антонио Було-Було
11
Университарио де Винто
12
Индепендьенте Петролеро
13
Академия дель Баломпе
14
Сан-Хосе Оруро
15
Реал Оруро
16
Реал Томаяпо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
1
1
36
12
24
31
12
8
3
1
30
7
23
27
12
8
2
2
24
9
15
26
12
7
4
1
27
14
13
25
12
5
7
0
21
6
15
22
12
6
4
2
25
13
12
22
12
6
4
2
19
7
12
22
12
7
1
4
21
15
6
22
11
5
5
1
22
15
7
20
12
6
2
4
15
15
0
20
13
5
2
6
21
21
0
17
13
5
2
6
17
22
-5
17
12
5
1
6
21
19
2
16
12
3
5
4
15
18
-3
14
12
4
2
6
19
26
-7
14
12
3
4
5
10
14
-4
13
Команда
1
Боливар
2
Олвейс Реди
3
Стронгест
4
Реал Потоси
5
Аврора
6
Индепендьенте Петролеро
7
Реал Оруро
8
Ориенте Петролеро
9
Насьональ Потоси
10
Реал Томаяпо
11
Блуминг
12
Гуабира
13
Сан-Антонио Було-Було
14
Университарио де Винто
15
Сан-Хосе Оруро
16
Академия дель Баломпе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
24
12
12
26
12
7
4
1
26
10
16
25
12
6
3
3
17
13
4
21
12
4
5
3
12
10
2
17
13
3
6
4
13
16
-3
15
12
3
5
4
15
18
-3
14
12
4
2
6
19
31
-12
14
12
3
3
6
17
21
-4
12
12
2
4
6
15
17
-2
10
13
3
1
9
9
28
-19
10
12
2
3
7
12
20
-8
9
12
2
3
7
9
32
-23
9
12
2
1
9
12
30
-18
7
11
1
2
8
9
25
-16
5
12
0
4
8
10
25
-15
4
12
1
1
10
14
35
-21
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
3
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
7
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+