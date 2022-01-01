Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
6
4
2
4
3
0
0
3
0
9
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
9
2
7
7
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа D
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
4
9
-5
1
Команда
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
0
1
5
3
2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
3
1
4
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
0
3
6
2
1
1
0
7
1
6
4
1
1
0
0
3
0
3
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 3
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
1
3
4
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
Команда
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
1
0
3
1
1
0
0
3
0
3
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
8
-8
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
4
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
0
2
2
4
-2
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
5
-5
0
2
0
0
2
0
7
-7
0
Группа 3
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
2
3
8
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире