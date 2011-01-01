Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балкан - результаты

    Город Балканабат
    Дивизион Туркменистан-Высшая Лига
    Турниры:
    Кубок Содружества 2011, группа C
    3 тур
    		18 января, вторник 20:00 Зенит 2:0 Балкан
    2 тур
    		16 января, воскресенье 15:00 Флора 3:0 Балкан
    1 тур
    		15 января, суббота 13:00 Балкан 1:2 Шахтер
    • Читайте нас: 
    11