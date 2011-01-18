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Расписание матчей
Зенит - Балкан
Зенит - Балкан: обзор матча 18 января 2011
Зенит
18.01.2011, вторник, 20:00
Кубок Содружества, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Балкан
Матч
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Статистика матча Зенит - Балкан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Балкан
Кубок Содружества, 3 тур
Зенит
2 : 0
18.01.2011
Балкан
Кубок Содружества, 2 тур
Флора
3 : 0
16.01.2011
Балкан
Кубок Содружества, 1 тур
Балкан
1 : 2
15.01.2011
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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