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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Алтай
Новости
€ 2,20 млн
Алтай - новости команды
Оскемен
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Восток
Тренер:
Вахид Масудов
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Таблица
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
«Алтай» – «Елимай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Алтая» и «Елимая» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Алтай» – «Атырау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Алтай» – «Атырау»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Каспий» – «Алтай»: кто победит в матче 28 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
10 октября
«Алтай» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Алтай» – «Иртыш»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Улытау» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Улытау» – «Алтай»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
12 сентября
Трансляция
«Алтай» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Алтай» – «Кайсар»: кто победит в матче 25-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
«Алтай» – «Ордабасы»: кто победит в матче полуфинала Кубка Казахстана 2026
18 августа
Трансляция
«Ордабасы» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Ордабасы» – «Алтай»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Алтай» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Алтай» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Окжетпес» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Окжетпес» – «Алтай»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
Трансляция
«Алтай» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Алтай» – «Актобе»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
18 июля
«Жетысу» – «Алтай»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
10 июля
Фото
Два российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
«Алтай» – «Тобол»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026
3 июля
«Алтай» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 3.25
19 июня
Трансляция
«Актобе» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Актобе» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.73
13 июня
Трансляция
«Алтай» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 мая 2026
27 мая
«Алтай» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.6
26 мая
Трансляция
«Алтай» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая
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