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    Копа Судамерикана. Команды

    Альянца
    (Валледупар)
    Архентинос Хуниорс
    (Буэнос-Айрес)
    Атлетико Паранаэнсе
    (Куритиба)
    Бельграно
    (Кордова)
    Бока Хуниорс
    (Буэнос-Айрес)
    Брагантино
    (Сан-Паулу)
    Данубио
    (Монтевидео)
    Дельфин
    (Манта)
    Депортиво Гарсиласо
    (Куско)
    Дефенса и Хустисия
    (Буэнос-Айрес)
    Индепендьенте
    (Медельин)
    Интернасьонал
    (Порту-Алегри)
    Кокимбо Унидо
    (Кокимбо)
    Коринтианс
    (Сан-Паулу)
    Крузейро
    (Белу-Оризонти)
    Куяба
    (Куяба)
    Ланус
    (Ланус)
    Метрополитанос
    (Каракас)
    Насьональ
    (Асунсьон)
    Насьональ Потоси
    (Потоси)
    Олвейс Реди
    (Эль-Альто)
    Райо Сулиано
    (Маракайбо)
    Расинг Клуб
    (Авельянеда)
    Расинг М
    (Монтевидео)
    Реал Томаяпо
    (Тариха)
    Спортиво Амелиано
    (Вирген-дель-Уэрто)
    Спортиво Лукеньо
    (Луке)
    Спортиво Триниденс
    (Асунсьон)
    Универсидад Католика
    (Кито)
    Универсидад Сесар Вальехо
    (Трухильо)
    Унион Ла Калера
    (Ла Калера)
    Форталеза
    (Форталеза)
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