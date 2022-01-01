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Копа Судамерикана
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Копа Судамерикана 2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Фигероа Тельо Факундо
Баия-Бланка
н/д
2
Рольдан Вильмар
Амальфи
46
3
Валенсуэла Хесус
н/д
н/д
4
Остойич Эстебан
н/д
н/д
5
Рохас Андрес
н/д
н/д
6
Матонте Андрес
Монтевидео
38
7
Эррера Алексис
н/д
36
8
Рамирес Николас
н/д
39
9
Техера Густаво
Монтевидео
38
10
Гарай Кристиан
н/д
37
11
Герреро Гильермо
н/д
41
12
Маса Пиеро
н/д
41
13
Фалькон Перес Яэль
Буэнос-Айрес
38
14
Аббати Абель Рамон
н/д
36
15
Эррера Дарио
н/д
41
16
Даронко Андерсон
н/д
н/д
17
Бургос Хавьер
н/д
39
18
Араса Назарено
н/д
39
19
Бенитес Карлос
н/д
42
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