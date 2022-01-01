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Копа Судамерикана
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Копа Судамерикана 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Вила Белмиро
Сантос
20 120
2
Монументаль
Буэнос-Айрес
65 645
3
Бомбонера
Буэнос-Айрес
57 200
4
Нилтон Сантос
Рио-де-Жанейро
46 931
5
Арена Гремио
Порту-Алегри
60 540
6
Арена МРВ
Белу-Оризонти
44 892
7
Морумби
Сан-Паулу
67 428
8
Эстадио Сан Жануарио
Рио-де-Жанейро
25 000
9
Эстадио Наби Аби Шеди
Сан-Паулу
17 724
10
Президенте Хуан Доминго Перон
Авельянеда
41 900
11
Сьюдад де Ланус
Ланус
47 090
12
Атанасио Хиральдот
Медельин
45 943
13
Эль-Кампин
Богота
39 512
14
Эстадио Арсенио Эрико
Асунсьон
4 434
15
Эрнандо Силес
Ла-Пас
45 000
16
Эстадио Президенте Перон
Кордоба
26 000
17
Олимпийский
Каракас
24 264
18
Эстадио Мануэль Феррейра
Асунсьон
20 000
19
Эстадио Сентенарио
Монтевидео
73 609
20
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Сантьяго
46 000
21
Америко Монтанини
Букараманга
28 000
22
Хосе Делладжованна
Буэнос-Айрес
26 282
23
Олимпико Паскуаль Герреро
Кали
37 000
24
Эль Теньенте
Ранкагуа
15 600
25
Эстадио Кампеонес дель 36
Сульяна
12 000
26
Клаудио Чики Тапиа
Буэнос-Айрес
4 400
27
Эстадио Роке Баттилана
Асунсьон
6 000
28
Мисаэль Дельгадо
Валенсия
10 400
29
Гильермо Ласа
Буэнос-Айрес
3 000
30
Монументаль де Матурин
Матурин
51 796
31
Эстадио Луис Францини
Монтевидео
16 000
32
Эстадио Гарсиласо
Куско
45 056
33
Беллависта
Амбато
16 467
34
Рамон Тахуичи Агилера
Санта-Крус
38 000
35
Бисентенарио де Ла-Флорида
Сантьяго
12 000
36
Жилберто Парада
Монтеро
13 000
37
Дефенсорес дель Чако
Асунсьон
36 000
38
Освальдо Роберто
Монтевидео
8 500
39
Эль-Кобре
Эль-Сальвадор
12 000
40
Эстадио Мартин Торрес
Асунсьон
3 000
41
Алехандро Серрано Агилар
Куэнка
16 540
42
Эстадио Монументаль Вирген де Чапи
Арекипа
60 370
43
9 де Майо
Мачала
16 500
44
Парке Артигас Лас-Пиедрас
Лас-Пиедрас
12 000
45
Национальный
Лима
45 574
46
Олимпико Патрия
Сукре
30 700
47
Комплехо Депортиво Вистамар
Пуэрто-Кабельо
8 000
48
Эстадио Мунисипаль де Ла Цистерна
Сантьяго
8 000
49
Эстадио Альберто Гальярдо
Лима
11 600
50
Федеративо Рейна дель Цисне
Лоха
14 935
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