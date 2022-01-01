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Копа Судамерикана
Футбольные тренеры
Копа Судамерикана 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Пеллегрино Маурисио
Ланус
2
Гаушо Ренато
Васко да Гама
3
Бауза Эдгардо
Сан-Лоренсо
4
Коудет Эдуардо
Ривер Плейт
5
Санвисенте Ноэль
Академика Пуэрто-Кабельо
6
Рекоба Альваро
Насьональ
7
Самбрано Октавио
Монагас
8
Лейтао Тиаго
Сан-Антонио Було-Було
9
Костас Густаво
Расинг Клуб
10
Монаррис Диего
Хувентуд
11
Маринангели Андрес
Гуабира
12
Чамбиан Кристиан
Расинг М
13
Гонсалес Хорхе
Депортиво Реколета
14
Инохоса Рене
Индепендьенте Петролеро
15
Орфила Алехандро
Барракас Сентраль
16
Амели Херардо
Депортиво Гарсиласо
17
Сассо Даниэль
Универсидад Сентрал
18
да Силва Хорхе
Америка
19
Мерино Диего
Карабобо
20
Арруабаррена Родолфо
Бока Хуниорс
21
Эрвити Вальтер
Аудакс Итальяно
22
Альварес Леонель
Атлетико Букараманга
23
Бодмер Джон Хайро
Атлетико Насьональ
24
Домингес Эдуардо
Атлетико Минейро
25
Апуд Алехандро
Бостон Ривер
26
Карвалью Франклим
Ботафого
27
Пальярес Алекс
Макара
28
Кьетино Николас
Оренсе
29
Арсе Франсиско
Олимпия
30
Сеабра Фернандо
Брагантино
31
Менезес Мано
Гремио
32
Санчес Пабло
Палестино
33
Гарсия Луис
Депортиво
34
Пумпидо Хуан Пабло
Насьональ
35
Арруа Хосе
Спортиво Триниденс
36
Домингес Себастьян
Тигре
37
Мачадо Рожер
Сан-Паулу
38
де Мунер Пабло
Мельгар
39
Ибаньес Оскар
Сьенсиано
40
Уэрта Густаво
Кобресаль
41
Асконсабаль Хуан Мануэль
О'Хиггинс
42
Гонсалес Леонардо
Каракас
43
Робатто Флавио
Боливар
44
Морр Хосе Мария
Метрополитанос
45
Рестрепо Алехандро
Индепендьенте
46
Альварес Густаво
Универсидад де Чили
47
Бустос Фабиан
Мильонариос
48
Фаббиани Кристиан
Депортиво Риестра
49
Тейлер Лусиано
Альянса Атлетико
50
Морейра Эндерсон
Спортинг Кристал
1
2
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