Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо» пройдет 30 августа в Казани на «Ак Барс Арене». Хозяева набрали шесть очков и идут на восьмом месте, а гости с девятью очками располагаются на пятой строчке. При этом «Рубин» не проигрывает «Динамо Махачкала» в пяти из шести последних очных встреч и забивает в шести матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Рубин» продлить свою успешную серию на домашней арене или «Динамо» прервет эту тенденцию?

Кто победит в матче

«Рубин» подходит к игре в стабильной форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в четырeх последних играх подряд. В очных встречах с «Динамо Махачкала» казанцы чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника и забивают в шести встречах подряд. Однако оборона «Рубина» выглядит уязвимой – команда пропускает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр получает 1,8 гола за встречу, что даeт гостям хорошие шансы на гол. Домашнее поле и поддержка болельщиков на «Ак Барс Арене» добавляют уверенности, а очная статистика говорит в пользу хозяев.

«Динамо Махачкала» стартовало удачно – команда забивает в десяти из двенадцати последних матчей и в среднем за последние пять игр поражает ворота соперника 1,4 раза за встречу. Однако оборона гостей оставляет желать лучшего: они пропускают в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 1,6 гола за встречу. В личных встречах с «Рубином» у «Динамо» отрицательный баланс – всего одна победа в шести матчах. Гостям предстоит сложный выезд к принципиальному сопернику, и их слабая оборона может стать решающим фактором.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Рубин». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Динамо» и играют на своем поле, тогда как гости много пропускают и уступают «Рубину» в истории личных встреч. Вероятнее всего, «Рубин» добьется победы, хотя голы будут с обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Рубин» имеет солидный перевес – пять побед против одной у «Динамо Махачкала» при нуле ничьих. При этом «Рубин» забивает «Динамо» в шести последних очных встречах подряд, что говорит о стабильной эффективности в атаке против этого соперника. Текущая форма «Динамо» неплохая, но против «Рубина» у него традиционные проблемы, что даeт хозяевам серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Рубина». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Динамо Махачкала» и играют на своeм поле, тогда как гости пропускают в десяти последних матчах подряд и уступают «Рубину» в истории. Рекомендуемая ставка – победа «Рубина» с коэффициентом 2.34. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо Махачкала» состоится 30 августа в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч Премьер».