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«Рубин» – «Динамо Махачкала»: кто победит в матче 6-го тура РПЛ 2026/2027

29 августа 2026 11:44
Рубин - Динамо Мх
30 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.34
Победа «Рубина»
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Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо» пройдет 30 августа в Казани на «Ак Барс Арене». Хозяева набрали шесть очков и идут на восьмом месте, а гости с девятью очками располагаются на пятой строчке. При этом «Рубин» не проигрывает «Динамо Махачкала» в пяти из шести последних очных встреч и забивает в шести матчах подряд против этого соперника. Сможет ли «Рубин» продлить свою успешную серию на домашней арене или «Динамо» прервет эту тенденцию?

Кто победит в матче

«Рубин» подходит к игре в стабильной форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в четырeх последних играх подряд. В очных встречах с «Динамо Махачкала» казанцы чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в пяти из шести последних матчей против этого соперника и забивают в шести встречах подряд. Однако оборона «Рубина» выглядит уязвимой – команда пропускает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр получает 1,8 гола за встречу, что даeт гостям хорошие шансы на гол. Домашнее поле и поддержка болельщиков на «Ак Барс Арене» добавляют уверенности, а очная статистика говорит в пользу хозяев.

«Динамо Махачкала» стартовало удачно – команда забивает в десяти из двенадцати последних матчей и в среднем за последние пять игр поражает ворота соперника 1,4 раза за встречу. Однако оборона гостей оставляет желать лучшего: они пропускают в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 1,6 гола за встречу. В личных встречах с «Рубином» у «Динамо» отрицательный баланс – всего одна победа в шести матчах. Гостям предстоит сложный выезд к принципиальному сопернику, и их слабая оборона может стать решающим фактором.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Рубин». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Динамо» и играют на своем поле, тогда как гости много пропускают и уступают «Рубину» в истории личных встреч. Вероятнее всего, «Рубин» добьется победы, хотя голы будут с обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Рубин» имеет солидный перевес – пять побед против одной у «Динамо Махачкала» при нуле ничьих. При этом «Рубин» забивает «Динамо» в шести последних очных встречах подряд, что говорит о стабильной эффективности в атаке против этого соперника. Текущая форма «Динамо» неплохая, но против «Рубина» у него традиционные проблемы, что даeт хозяевам серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 6 (86%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (14%)
13
Забитых мячей
5
1.86
В среднем за матч
0.71
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо Мх
2 : 3
07.12.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
3 : 1
30.08.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо Мх
2 : 1
28.02.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
1 : 0
12.09.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо Мх
2 : 3
07.12.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2 : 0
23.08.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 33 тур
Рубин
2 : 0
27.05.2023
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 17 тур
Динамо Мх
0 : 1
06.11.2022
Рубин
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
13
Жахонгир Урозов
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
7
Назми Грипши
АП
7
Александар Юкич
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
52
Егор Смелов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
11
Миро
ЦФ
4-2-3-1
38
Ставер
98
Лобов
13
Урозов
3
Мальдонадо
51
Рожков
22
Ходжа
14
Сааведра
44
Кузнецов
7
Юкич
7
Грипши
43
Сиве
3-3-1-2-1
39
Магомедов
77
Сундуков
24
Аларкон
99
Алибеков
21
Аззи
16
Мрезиг
43
Ахмедов
88
Апшацев
52
Смелов
47
Глушков
25
Агаларов
14
Сааведра
71
Самошников
71
Самошников
14
Сааведра
44
Кузнецов
12
Арройо
12
Арройо
44
Кузнецов
7
Грипши
23
Безруков
23
Безруков
7
Грипши
7
Юкич
8
Йочич
8
Йочич
7
Юкич
43
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
43
Сиве
21
Аззи
72
Сандрачук
72
Сандрачук
21
Аззи
88
Апшацев
30
Александров
30
Александров
88
Апшацев
43
Ахмедов
19
Зинович
19
Зинович
43
Ахмедов
52
Смелов
88
Лесовой
88
Лесовой
52
Смелов
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Рубин
Динамо Мх
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
Главный тренер
Франк Артига
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
Точно не сыграют
Урош Дрезгич
ЦЗ
Угочукву Иву
ОП
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Игор Вуячич
ЦЗ
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Никита Воронин
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Рубина». Хозяева имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Динамо Махачкала» и играют на своeм поле, тогда как гости пропускают в десяти последних матчах подряд и уступают «Рубину» в истории. Рекомендуемая ставка – победа «Рубина» с коэффициентом 2.34. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо Махачкала» состоится 30 августа в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч Премьер».

«Рубин» – «Динамо Махачкала»: смотреть онлайн.

2.34
Победа «Рубина»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин
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