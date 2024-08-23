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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо Мх
Рубин - Динамо Мх: обзор матча 23 августа 2024
Рубин
23.08.2024, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
45'
М. Даку (П)
63'
Н. Чумич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Динамо Мх
90'
+4
Желтая карточка
А. Гаджиев
Желтая карточка
О. Иванов
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Зинович
Замена
М. Апшацев
️️️️
А. Зотов
89'
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
М. Даку
89'
Желтая карточка
Е. Ставер
87'
Желтая карточка
Е. Тесленко
79'
73'
Замена
К. Зинович
️️️️
Г. Агаларов
73'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
Т. Магомедов
68'
Красная карточка
М. Алибеков
Замена
О. Иванов
️️️️
Н. Чумич
65'
ГОЛ! 2:0!
Н. Чумич
Пас отдал
И. Рожков
63'
56'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
С. Сердеров
46'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
Я. Джапо
46'
Замена
У. Мрезиг
️️️️
З. Юсупов
45'
+1
Желтая карточка
З. Юсупов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Даку
45'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
В. Вада
16'
Травма
В. Вада
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
3-3-2-1-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
71
Рожков
23
Вада
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
3-2-1-2-2
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
5
Табидзе
17
Джапо
22
Юсупов
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
21
Зотов
6
Апшацев
6
Апшацев
21
Зотов
19
Даку
44
Кузнецов
44
Кузнецов
19
Даку
23
Вада
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
23
Вада
39
Магомедов
39
Магомедов
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
22
Юсупов
6
Мрезиг
6
Мрезиг
22
Юсупов
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
Магомедов
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
Остались в запасе
Рубин
Динамо Мх
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Рубин - Динамо Мх
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
469
351
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Титов)
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