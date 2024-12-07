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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Рубин
Динамо Мх - Рубин: обзор матча 07 декабря 2024
Динамо Мх
07.12.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Рубин
17'
Я. Джапо
39'
У. Мрезиг
43'
Б. Йочич
56'
Е. Тесленко
69'
Д. Шабанхаджай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Рубин
90'
+1
Желтая карточка
Е. Ставер
90'
+1
Желтая карточка
М. Чуни
88'
Замена
В. Ходжа
️️️️
Б. Йочич
88'
Замена
О. Иванов
️️️️
Д. Шабанхаджай
86'
Желтая карточка
Р. Безруков
Замена
З. Юсупов
️️️️
Н. Глушков
82'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
С. Кагермазов
82'
78'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
И. Рожков
75'
Желтая карточка
И. Вуячич
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Г. Агаларов
73'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
Я. Джапо
73'
69'
ГОЛ! 2:3!
Д. Шабанхаджай
Желтая карточка
Я. Джапо
62'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
С. Сердеров
62'
56'
ГОЛ! 2:2!
Е. Тесленко
46'
Замена
М. Чуни
️️️️
Н. Чумич
Желтая карточка
С. Сердеров
45'
+3
43'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йочич
Пас отдал
М. Даку
ГОЛ! 2:0!
У. Мрезиг
Пас отдал
Г. Агаларов
39'
ГОЛ! 1:0!
Я. Джапо
Пас отдал
С. Кагермазов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К)
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К)
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-3-2-2
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
28
Сердеров
4-1-1-2-2
38
Ставер
71
Рожков
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
23
Безруков
27
Чумич
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
17
Джапо
77
Сундуков
77
Сундуков
17
Джапо
47
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Глушков
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
71
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
71
Рожков
8
Йочич
22
Ходжа
22
Ходжа
8
Йочич
99
Шабанхаджай
19
Иванов
19
Иванов
99
Шабанхаджай
27
Чумич
90
Чуни
90
Чуни
27
Чумич
Остались в запасе
Динамо Мх
Рубин
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо Мх - Рубин
2
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
17
Офсайды
3
1
Количество передач
371
303
Сейвы
0
3
Точность передач %
66
57
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
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