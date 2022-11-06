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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Рубин
Динамо Мх - Рубин: обзор матча 06 ноября 2022
Динамо Мх
06.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
87'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Рубин
87'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
Замена
С. Лысенко
️️️️
А. Гаджиев
86'
83'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
М. Апшацев
76'
Желтая карточка
М. Апшацев
Замена
️️️️
Р. Абдурагимов
71'
Замена
Э. Атабаев
️️️️
Н. Глушков
71'
64'
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Костюков
53'
Замена
А. Попов
️️️️
Л. Фаттахов
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Р. Халимбеков
46'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ш. Исаев
46'
Желтая карточка
М. Алибеков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-2-3-2
24
Терновский
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
3
Красильниченко
33
Халимбеков
7
Абдурагимов
22
Юсупов
47
Глушков
70
Гаджиев
8
Исаев
3-3-3-1
99
Дюпин
70
Кабутов
14
Мартынович
2
Тесленко
21
Зотов
23
Безруков
6
Апшацев
7
Фаттахов
77
Костюков
17
Горбунов
7
Фамейе
33
Халимбеков
3
Гасанов
3
Гасанов
33
Халимбеков
47
Глушков
18
Атабаев
18
Атабаев
47
Глушков
8
Исаев
9
Магомедов
9
Магомедов
8
Исаев
70
Гаджиев
9
Лысенко
9
Лысенко
70
Гаджиев
6
Апшацев
66
Дзагоев
66
Дзагоев
6
Апшацев
7
Фаттахов
18
Попов
18
Попов
7
Фаттахов
77
Костюков
9
Муллин
9
Муллин
77
Костюков
Остались в запасе
Динамо Мх
Рубин
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Главный тренер
Горан Алексич
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо Мх - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Алексей Федотов (Великий Новгород)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Анжи-Арена
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