Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Динамо Мх
Рубин - Динамо Мх: обзор матча 27 мая 2023
Рубин
27.05.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
41'
Д. Фамейе
53'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Динамо Мх
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Зотов
88'
78'
Замена
️️️️
Э. Атабаев
77'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
Т. Сундуков
Замена
Д. Митков
️️️️
Д. Фамейе
77'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фамейе
53'
Замена
В. Лисакович
️️️️
М. Уридия
46'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Ломовицкий
46'
46'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ш. Исаев
Желтая карточка
И. Самошников
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фамейе
41'
Желтая карточка
Д. Фамейе
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
3-2-2-1-2
99
Дюпин
2
Тесленко
27
Грицаенко
14
Мартынович
71
Самошников
70
Кабутов
6
Апшацев
21
Зотов
11
Ломовицкий
25
Уридия
7
Фамейе
3-2-3-1-1
24
Терновский
99
Алибеков
5
Ковачевич
77
Сундуков
4
Шумахов
3
Красильниченко
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
8
Исаев
99
Мулахусейнович
11
Ломовицкий
19
Иванов
19
Иванов
11
Ломовицкий
21
Зотов
17
Бакаев
17
Бакаев
21
Зотов
25
Уридия
99
Лисакович
99
Лисакович
25
Уридия
7
Фамейе
45
Митков
45
Митков
7
Фамейе
77
Сундуков
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
77
Сундуков
8
Исаев
9
Магомедов
9
Магомедов
8
Исаев
Остались в запасе
Рубин
Динамо Мх
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Давид Волк
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Рубин - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Новости команд
Все
Рубин
Динамо Мх
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Генич – об отношениях с Евсеевым: «Ему плевать и мне плевать»
Вчера, 17:59
1
Евсеев объяснил, почему Барко – не лучший в РПЛ
Вчера, 15:07
3
Газизов – о расширении РПЛ: «Первое движение пошло»
Вчера, 12:47
1
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
24 ноября
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Генич – об отношениях с Евсеевым: «Ему плевать и мне плевать»
Вчера, 17:59
1
Евсеев объяснил, почему Барко – не лучший в РПЛ
Вчера, 15:07
3
Газизов – о расширении РПЛ: «Первое движение пошло»
Вчера, 12:47
1
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+