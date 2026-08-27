Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и московским ЦСКА пройдет 28 августа 2026 года на «Самара Арене». Хозяева находятся в зоне вылета (16-е место, два очка) и проиграли четыре последних домашних матча. Гости уверенно идут на третьей строчке с 11 баллами и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. При этом в очных противостояниях ЦСКА имеет подавляющее преимущество – четыре победы подряд. Сможет ли «Акрон» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или армейцы продолжат свое доминирование и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Акрон» переживает серьезный кризис. Команда проиграла четыре последних домашних матча, а в атаке испытывает проблемы – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Оборона хозяев действует крайне нестабильно: в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в каждом матче. В стартовых турах «Акрон» уступил «Крыльям Советов» (0:3) и «Рубину» (1:2), сыграл вничью с «Родиной» (3:3) и «Локомотивом» (0:0), а в Кубке России одержал сенсационную победу над ЦСКА (1:0). Однако в чемпионате дела обстоят иначе: в очных встречах с армейцами хозяева имеют всего две победы в восьми матчах, хотя забивают в семи последних играх против этого соперника. Домашняя поддержка и недавняя кубковая победа над ЦСКА могут придать уверенности, но для успеха необходимо кардинально улучшить игру в обороне.

ЦСКА подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и тотальному преимуществу над «Акроном». Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в семи из восьми последних очных встреч с этим соперником. В среднем за последние пять игр атака армейцев приносит 1,00 гола, а оборона пропускает всего 0,80 мяча. В стартовых турах ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:2) и «Факел» (1:0), сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а в Кубке России уступил «Акрону» (0:1). Однако в чемпионате армейцы традиционно доминируют над этим соперником – четыре победы в четырех последних матчах РПЛ. Класс игроков, уверенность в очных встречах и более высокое турнирное положение делают ЦСКА явным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на недавнюю кубковую победу «Акрона», ЦСКА является фаворитом благодаря классу, форме и подавляющему преимуществу в очных встречах чемпионата. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – победа армейцев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах ЦСКА одержал шесть побед, «Акрон» – две, ничьих не было. При этом армейцы выиграли четыре последних матча в чемпионате против «Акрона» и забивают в семи из восьми очных встреч. Текущая форма «Акрона» – четыре домашних поражения подряд, тогда как ЦСКА стабильно набирает очки и редко проигрывает. Недавняя кубковая победа хозяев может добавить интриги, но в чемпионате армейцы традиционно доминируют над этим соперником.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах чемпионата, стабильная форма и класс гостей, а также слабая оборона хозяев делают армейцев фаворитами. «Акрон» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА с коэффициентом 1,64. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Акроном» и ЦСКА состоится 28 августа 2026 года на «Самара Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».