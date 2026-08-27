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«Акрон» – ЦСКА: кто победит в матче 6 тура РПЛ 2026/2027

27 августа 2026 10:08
Акрон - ЦСКА
28 авг. 2026, пятница 18:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа ЦСКА
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Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и московским ЦСКА пройдет 28 августа 2026 года на «Самара Арене». Хозяева находятся в зоне вылета (16-е место, два очка) и проиграли четыре последних домашних матча. Гости уверенно идут на третьей строчке с 11 баллами и не проигрывают в шести из восьми последних встреч. При этом в очных противостояниях ЦСКА имеет подавляющее преимущество – четыре победы подряд. Сможет ли «Акрон» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или армейцы продолжат свое доминирование и одержат очередную победу?

Кто победит в матче

«Акрон» переживает серьезный кризис. Команда проиграла четыре последних домашних матча, а в атаке испытывает проблемы – в среднем 0,80 гола за последние пять игр. Оборона хозяев действует крайне нестабильно: в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в каждом матче. В стартовых турах «Акрон» уступил «Крыльям Советов» (0:3) и «Рубину» (1:2), сыграл вничью с «Родиной» (3:3) и «Локомотивом» (0:0), а в Кубке России одержал сенсационную победу над ЦСКА (1:0). Однако в чемпионате дела обстоят иначе: в очных встречах с армейцами хозяева имеют всего две победы в восьми матчах, хотя забивают в семи последних играх против этого соперника. Домашняя поддержка и недавняя кубковая победа над ЦСКА могут придать уверенности, но для успеха необходимо кардинально улучшить игру в обороне.

ЦСКА подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и тотальному преимуществу над «Акроном». Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в семи из восьми последних очных встреч с этим соперником. В среднем за последние пять игр атака армейцев приносит 1,00 гола, а оборона пропускает всего 0,80 мяча. В стартовых турах ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:2) и «Факел» (1:0), сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а в Кубке России уступил «Акрону» (0:1). Однако в чемпионате армейцы традиционно доминируют над этим соперником – четыре победы в четырех последних матчах РПЛ. Класс игроков, уверенность в очных встречах и более высокое турнирное положение делают ЦСКА явным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на недавнюю кубковую победу «Акрона», ЦСКА является фаворитом благодаря классу, форме и подавляющему преимуществу в очных встречах чемпионата. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – победа армейцев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах ЦСКА одержал шесть побед, «Акрон» – две, ничьих не было. При этом армейцы выиграли четыре последних матча в чемпионате против «Акрона» и забивают в семи из восьми очных встреч. Текущая форма «Акрона» – четыре домашних поражения подряд, тогда как ЦСКА стабильно набирает очки и редко проигрывает. Недавняя кубковая победа хозяев может добавить интриги, но в чемпионате армейцы традиционно доминируют над этим соперником.

Личные встречи
Побед - 1 (11%)
Ничьих - 2 (22%)
Побед - 6 (67%)
10
Забитых мячей
20
1.11
В среднем за матч
2.22
1:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
3 : 2
21.10.2025
Акрон
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Акрон
1 : 2
04.04.2026
ЦСКА
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 1
22.01.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
3 : 2
21.10.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
3 : 1
24.08.2025
Акрон
Россия. Кубок, 2 тур
Акрон
1 : 1
12.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Акрон
1 : 2
16.03.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4 : 0
24.08.2024
Акрон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Беншимоль
ЦФ
99
Дуду Родригес
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Акрон
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
72
M. Khametov
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
39
Назар Макеев
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
18
Данила Козлов
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-3-2-2
88
Гудиев
89
Попенков
3
Витор
26
Эсковаль
13
Бардыбахин
15
Лончар
2
Роча
22
Марадишвили
8
Бистрович
99
Родригес
11
Беншимоль
4-3-3
49
Тороп
22
Гайич
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
20
Попович
7
Алвес
17
Глебов
32
Гонду
31
Кисляк
10
Обляков
8
Бистрович
80
Хосонов
80
Хосонов
8
Бистрович
22
Марадишвили
69
Дмитриев
69
Дмитриев
22
Марадишвили
99
Родригес
81
Базилевский
81
Базилевский
99
Родригес
Козлов
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
Козлов
31
Кисляк
18
Козлов
18
Козлов
31
Кисляк
20
Попович
37
Кармо
37
Кармо
20
Попович
22
Гайич
11
Мусаев
11
Мусаев
22
Гайич
Остались в запасе
Акрон
ЦСКА
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
72
M. Khametov
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
39
Назар Макеев
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
62
Имран Фиров
АП
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
72
M. Khametov
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
39
Назар Макеев
ЦФ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
84
A. Vakulich
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
62
Имран Фиров
АП
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Акрон
Точно не сыграют
Юрий Железнов
ЛВ
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Максим Болдырев
АП
Дмитрий Пестряков
АП
Марат Бокоев
ЦЗ
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Мойзес
ЛЗ
Дмитрий Баринов
ОП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах чемпионата, стабильная форма и класс гостей, а также слабая оборона хозяев делают армейцев фаворитами. «Акрон» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА с коэффициентом 1,64. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Акроном» и ЦСКА состоится 28 августа 2026 года на «Самара Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Акрон» – ЦСКА: смотреть онлайн.

1.70
Победа ЦСКА
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон
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