Матч 5-го тура Российской Премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 23 августа 2026 года в Махачкале на «Анжи Арене». Хозяева набрали четыре очка в четырех турах и находятся в середине таблицы, а гости уверенно лидируют с 12 баллами и подходят к игре на фоне шести побед подряд. При этом «Краснодар» выиграл все три последних очных матча у «Динамо» и не знает поражений в этом противостоянии. Сможет ли «Динамо» прервать неудачную серию и отобрать очки у лидера на своем поле, или «Краснодар» продолжит свою победную поступь и упрочит лидерство?

Кто победит в матче

«Динамо Махачкала» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую стабильность, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда забивает в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола – неплохой показатель для команды из нижней половины таблицы. Однако оборона хозяев действует нестабильно: они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,60 мяча. В стартовых турах «Динамо» уверенно обыграло «Крылья Советов» (4:1) и «Локомотив» (2:1), но уступило московскому «Динамо» (1:3). В очных встречах с «Краснодаром» статистика удручающая – ни одной победы, лишь одна ничья и три поражения, причeм в последних трeх матчах гости неизменно побеждали. Домашняя поддержка и умение забивать дают хозяевам шанс, но против столь организованного соперника этого может оказаться недостаточно.

«Краснодар» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда выиграла шесть последних матчей, в том числе в чемпионате одержала четыре победы подряд и возглавляет турнирную таблицу. В атаке «быки» стабильны: они забивают в одиннадцати последних матчах, в среднем принося 1,60 гола за игру. При этом оборона действует образцово – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. В очных встречах с «Динамо Махачкала» «Краснодар» также забивает в трeх последних матчах и не уступает сопернику ни разу. В стартовых турах «Краснодар» обыграл «Ахмат» (1:0), «Спартак» (2:1) и «Факел» (3:2), а в Кубке России прошeл московское «Динамо» (1:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их безоговорочными фаворитами.

Итоговый вывод: «Краснодар» является явным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и доминированию в очных встречах. «Динамо Махачкала» дома способно забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат против лидера. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «Краснодар» одержал три победы, а одна встреча завершилась вничью – ни одного поражения. При этом в трeх последних играх «Краснодар» неизменно побеждал «Динамо Махачкала» и забивал в каждой из них. Текущая форма «Краснодара» – шесть побед подряд, у хозяев – одна победа и одно поражение в последних турах, а также нестабильная оборона. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на пике формы.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Краснодара» в основное время. Шестиматчевая победная серия гостей, их надeжная оборона и полное доминирование в очных встречах не оставляют сомнений в исходе. «Динамо Махачкала» способно забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против лидера. Рекомендуемая ставка – победа «Краснодара» с коэффициентом 1,96. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Динамо Махачкала» и «Краснодаром» состоится 23 августа 2026 года в Махачкале на «Анжи Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».