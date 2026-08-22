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«Динамо Махачкала» – «Краснодар»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

22 августа 2026 11:59
Динамо Мх - Краснодар
23 авг. 2026, воскресенье 17:30 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Краснодара»
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Матч 5-го тура Российской Премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 23 августа 2026 года в Махачкале на «Анжи Арене». Хозяева набрали четыре очка в четырех турах и находятся в середине таблицы, а гости уверенно лидируют с 12 баллами и подходят к игре на фоне шести побед подряд. При этом «Краснодар» выиграл все три последних очных матча у «Динамо» и не знает поражений в этом противостоянии. Сможет ли «Динамо» прервать неудачную серию и отобрать очки у лидера на своем поле, или «Краснодар» продолжит свою победную поступь и упрочит лидерство?

Кто победит в матче

«Динамо Махачкала» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую стабильность, чтобы навязать борьбу фавориту. Команда забивает в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола – неплохой показатель для команды из нижней половины таблицы. Однако оборона хозяев действует нестабильно: они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,60 мяча. В стартовых турах «Динамо» уверенно обыграло «Крылья Советов» (4:1) и «Локомотив» (2:1), но уступило московскому «Динамо» (1:3). В очных встречах с «Краснодаром» статистика удручающая – ни одной победы, лишь одна ничья и три поражения, причeм в последних трeх матчах гости неизменно побеждали. Домашняя поддержка и умение забивать дают хозяевам шанс, но против столь организованного соперника этого может оказаться недостаточно.

«Краснодар» подходит к матчу в феноменальной форме. Команда выиграла шесть последних матчей, в том числе в чемпионате одержала четыре победы подряд и возглавляет турнирную таблицу. В атаке «быки» стабильны: они забивают в одиннадцати последних матчах, в среднем принося 1,60 гола за игру. При этом оборона действует образцово – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. В очных встречах с «Динамо Махачкала» «Краснодар» также забивает в трeх последних матчах и не уступает сопернику ни разу. В стартовых турах «Краснодар» обыграл «Ахмат» (1:0), «Спартак» (2:1) и «Факел» (3:2), а в Кубке России прошeл московское «Динамо» (1:0). Гости уверенно играют на выезде и имеют явное психологическое преимущество над соперником, что делает их безоговорочными фаворитами.

Итоговый вывод: «Краснодар» является явным фаворитом благодаря отличной форме, надeжной обороне и доминированию в очных встречах. «Динамо Махачкала» дома способно забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат против лидера. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «Краснодар» одержал три победы, а одна встреча завершилась вничью – ни одного поражения. При этом в трeх последних играх «Краснодар» неизменно побеждал «Динамо Махачкала» и забивал в каждой из них. Текущая форма «Краснодара» – шесть побед подряд, у хозяев – одна победа и одно поражение в последних турах, а также нестабильная оборона. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на пике формы.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (17%)
Побед - 5 (83%)
4
Забитых мячей
12
0.67
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Товарищеские матчи
Краснодар
4 : 1
27.06.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо Мх
0 : 1
23.08.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2 : 1
26.04.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо Мх
0 : 2
18.10.2025
Краснодар
Товарищеские матчи
Краснодар
4 : 1
27.06.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо Мх
2 : 3
25.04.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
0 : 0
28.07.2024
Динамо Мх
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЛЗ
88
Марат Апшацев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
11
Миро
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
88
Даниил Лесовой
ЦП
16
Уссем Мрезиг
ЦП
52
Егор Смелов
ЦФ
11
Андрей Миронов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
53
Александр Черников
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-3-2
39
Магомедов
88
Апшацев
99
Алибеков
11
Миро
77
Сундуков
21
Аззи
47
Глушков
88
Лесовой
16
Мрезиг
11
Миронов
52
Смелов
4-5-1
1
Агкацев
40
Вахания
5
Жубал
3
Тормена
15
Оласа
8
Аугусто
11
Батчи
47
Уткин
18
Кристиан
53
Черников
10
Воробьев
11
Миро
43
Ахмедов
43
Ахмедов
11
Миро
88
Лесовой
72
Сандрачук
72
Сандрачук
88
Лесовой
88
Апшацев
21
Джабраилов
21
Джабраилов
88
Апшацев
52
Смелов
25
Агаларов
25
Агаларов
52
Смелов
10
Воробьев
9
Кордоба
9
Кордоба
10
Воробьев
40
Вахания
17
Пальцев
17
Пальцев
40
Вахания
11
Батчи
21
Оздоев
21
Оздоев
11
Батчи
47
Уткин
15
Боселли
15
Боселли
47
Уткин
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
Остались в запасе
Динамо Мх
Краснодар
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
19
Кирилл Зинович
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
16
Александр Корякин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
19
Кирилл Зинович
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Никита Воронин
ЦП
Краснодар
Точно не сыграют
Никита Кривцов
АП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Краснодара» в основное время. Шестиматчевая победная серия гостей, их надeжная оборона и полное доминирование в очных встречах не оставляют сомнений в исходе. «Динамо Махачкала» способно забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на очки против лидера. Рекомендуемая ставка – победа «Краснодара» с коэффициентом 1,96. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Динамо Махачкала» и «Краснодаром» состоится 23 августа 2026 года в Махачкале на «Анжи Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Динамо Махачкала» – «Краснодар»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Краснодара»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх
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