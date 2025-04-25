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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Краснодар
Динамо Мх - Краснодар: обзор матча 25 апреля 2025
Динамо Мх
25.04.2025, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Краснодар
25'
М. Хоссейннеджад
86'
К. Зинович
6'
М. Давид Кобнан
45'
Ж. Батчи
65'
Э. Сперцян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Краснодар
90'
+12
Травма
С. Агкацев
Пенальти не реализован!
Г. Агаларов
90'
+11
Желтая карточка
Д. Табидзе
88'
Замена
Ш. Гаджиев
️️️️
И. Шумахов
88'
ГОЛ! 2:3!
К. Зинович
86'
83'
Замена
Кайо
️️️️
Э. Сперцян
83'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Ж. Батчи
80'
Вторая желтая
Д. Коста
79'
Пенальти не реализован!
Э. Сперцян
Замена
А. Гаджиев
️️️️
У. Мрезиг
77'
Замена
К. Зинович
️️️️
Т. Сундуков
77'
75'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Черников
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Хоссейннеджад
68'
Замена
А. Джабраилов
️️️️
Н. Глушков
68'
65'
ГОЛ! 1:3!
Э. Сперцян
Желтая карточка
Н. Глушков
62'
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
46'
Замена
В. Са
️️️️
М. Давид Кобнан
45'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Батчи
Пас отдал
К. Ленини
38'
Желтая карточка
Д. Кордоба
34'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:1!
М. Хоссейннеджад
Пас отдал
Г. Агаларов
25'
13'
Желтая карточка
С. Петров
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Давид Кобнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-3-1-2-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
6
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
99
Кобнан
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
47
Глушков
21
Джабраилов
21
Джабраилов
47
Глушков
77
Сундуков
19
Зинович
19
Зинович
77
Сундуков
4
Шумахов
53
Гаджиев
53
Гаджиев
4
Шумахов
6
Мрезиг
70
Гаджиев
70
Гаджиев
6
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
28
Сердеров
10
Хоссейннеджад
8
Сперцян
31
Кайо
31
Кайо
8
Сперцян
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
18
Козлов
18
Козлов
11
Батчи
99
Кобнан
27
Са
27
Са
99
Кобнан
Остались в запасе
Динамо Мх
Краснодар
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо Мх - Краснодар
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
18
25
Офсайды
1
1
Количество передач
266
364
Сейвы
2
3
Точность передач %
65
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Трушечкин)
Новости команд
Все
Динамо Мх
Краснодар
Тренер «Динамо Мх» Евсеев сделал заявление о трансфере Шапи
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