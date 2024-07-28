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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо Мх
Краснодар - Динамо Мх: обзор матча 28 июля 2024
Краснодар
28.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Динамо Мх
90'
+8
Травма
В. Пальцев
90'
+6
Желтая карточка
Д. Волк
90'
+2
Замена
К. Зинович
️️️️
Н. Глушков
84'
Желтая карточка
В. Ангбан
84'
Замена
М. Храмцов
️️️️
С. Кагермазов
84'
Замена
З. Юсупов
️️️️
А. Крачковский
76'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Р. Магомедов
75'
Замена
В. Ангбан
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
В. Са
72'
Замена
К. Ленини
️️️️
А. Черников
67'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Кайо
67'
66'
Желтая карточка
Т. Сундуков
Замена
Д. Козлов
️️️️
Н. Кривцов
57'
Замена
С. Петров
️️️️
Л. Оласа
57'
Желтая карточка
Д. Коста
50'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
М. Давид Кобнан
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
29
Антон Крачковский
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
3
Тормена
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
90
Смолов
88
Кривцов
3-2-1-3-1
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
17
Пальцев
13
Кагермазов
77
Сундуков
29
Крачковский
17
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
28
Сердеров
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
99
Кобнан
11
Батчи
11
Батчи
99
Кобнан
31
Кайо
6
Олусегун
6
Олусегун
31
Кайо
13
Кагермазов
34
Храмцов
34
Храмцов
13
Кагермазов
29
Крачковский
22
Юсупов
22
Юсупов
29
Крачковский
28
Сердеров
7
Ангбан
7
Ангбан
28
Сердеров
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо Мх
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Краснодар - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
461
270
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Неценко)
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