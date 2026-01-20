Введите ваш ник на сайте
«Галатасарай» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 21 января 2026 с коэффициентом 2.35

20 января 2026 9:35
Галатасарай - Атлетико
21 янв. 2026, среда 20:45 | Лига чемпионов, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Галатасарай» примет «Атлетико». Матч имеет высокое турнирное значение: турецкий клуб борется за удержание позиции в зоне плей-офф, тогда как мадридская команда стремится закрепиться в первой десятке общего этапа.

«Галатасарай»

«Галатасарай» после 6 туров набрал 9 очков и занимает 18-е место. Команда стабильно действует в атаке: 10 голов в последних пяти матчах и средний показатель 2.0 мяча за игру. При этом оборона выглядит относительно надежно – всего 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, а фактор домашнего поля традиционно играет важную роль. В то же время в матчах против соперников высокого уровня «Галатасарай» чаще делает ставку на плотную структуру и осторожный темп.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 12 очков и располагается на 8-й строчке. Команда выиграла три последних матча в Лиге чемпионов и забивает в восьми встречах подряд. В последних пяти играх мадридцы пропустили лишь 3 мяча, в среднем 0.6 за матч, что подтверждает стабильность обороны. При этом результативность остается умеренной – 1.4 гола за игру. «Атлетико» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и имеет положительную серию в очных встречах с «Галатасараем».

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Атлетико»

  • Побеждает в 3 последних матчах ЛЧ
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 0.60 пропущенных гола за игру
  • Не проигрывает «Галатасараю» в 5 последних очных матчах

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
2
Забитых мячей
7
0.4
В среднем за матч
1.4
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 5 тур
Атлетико
2 : 0
25.11.2015
Галатасарай
Лига чемпионов, 1 тур
Галатасарай
0 : 2
15.09.2015
Атлетико
Товарищеские матчи,
Галатасарай
0 : 0
06.08.2014
Атлетико
Лига Европы, 1/16 финала
Галатасарай
1 : 2
25.02.2010
Атлетико
Лига Европы, 1/16 финала
Атлетико
1 : 1
18.02.2010
Галатасарай

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Атлетико»

Матч ожидается тактически плотным. «Галатасарай» способен навязать борьбу дома, однако «Атлетико» выглядит более сбалансированной командой и стабилен в обороне. Вероятность того, что гости не проиграют, оценивается примерно в 65%, а сценарий с невысокой результативностью выглядит логичным с учетом статистики пропущенных мячей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 2.35

2.35
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Атлетико Галатасарай
Рекомендуем
18+
