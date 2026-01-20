21 января в 7-м туре Лиги чемпионов «Галатасарай» примет «Атлетико». Матч имеет высокое турнирное значение: турецкий клуб борется за удержание позиции в зоне плей-офф, тогда как мадридская команда стремится закрепиться в первой десятке общего этапа.

«Галатасарай»

«Галатасарай» после 6 туров набрал 9 очков и занимает 18-е место. Команда стабильно действует в атаке: 10 голов в последних пяти матчах и средний показатель 2.0 мяча за игру. При этом оборона выглядит относительно надежно – всего 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, а фактор домашнего поля традиционно играет важную роль. В то же время в матчах против соперников высокого уровня «Галатасарай» чаще делает ставку на плотную структуру и осторожный темп.

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 12 очков и располагается на 8-й строчке. Команда выиграла три последних матча в Лиге чемпионов и забивает в восьми встречах подряд. В последних пяти играх мадридцы пропустили лишь 3 мяча, в среднем 0.6 за матч, что подтверждает стабильность обороны. При этом результативность остается умеренной – 1.4 гола за игру. «Атлетико» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и имеет положительную серию в очных встречах с «Галатасараем».

Факты о командах

«Галатасарай»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Атлетико»

Побеждает в 3 последних матчах ЛЧ

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем 0.60 пропущенных гола за игру

Не проигрывает «Галатасараю» в 5 последних очных матчах

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Атлетико»

Матч ожидается тактически плотным. «Галатасарай» способен навязать борьбу дома, однако «Атлетико» выглядит более сбалансированной командой и стабилен в обороне. Вероятность того, что гости не проиграют, оценивается примерно в 65%, а сценарий с невысокой результативностью выглядит логичным с учетом статистики пропущенных мячей.

Рекомендованные ставки