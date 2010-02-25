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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Атлетико
Галатасарай - Атлетико: обзор матча 25 февраля 2010
Галатасарай
25.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетико
66'
А. Кейта
63'
Симау
90'
Д. Форлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Атлетико
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
М. Сарп
Замена
И. Камачо
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:2!
Д. Форлан
Вторая желтая
Д. Эркин
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
У. Учар
ГОЛ! 1:1!
А. Кейта
ГОЛ! 0:1!
Симау
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
М. Топал
Замена
А. Акман
️️️️
Элано
Замена
Д. Форлан
️️️️
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Леонардо Франко
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
76
Сервет Четин
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Элано
ЦП
16
Мустафа Сарп
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
Главный тренер
Франк Райкард
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
21
Эмре Ашык
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
18
Айхан Акман
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
3-2-5
1
Франко
76
Четин
33
Учар
22
Балта
88
Эркин
2
Нилл
66
Туран
5
Топал
8
Элано
16
Сарп
12
Кейта
4-4-2
1
Асенхо
20
Валера
30
Уйфалуши
21
Переа
3
Лопес
19
Рейес
12
Ассунсао
14
Хурадо
20
Симау
14
Гарсия
10
Агуэро
8
Элано
18
Акман
18
Акман
8
Элано
16
Сарп
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
16
Сарп
14
Хурадо
4
Камачо
4
Камачо
14
Хурадо
19
Рейес
11
Сальвио
11
Сальвио
19
Рейес
10
Агуэро
10
Форлан
10
Форлан
10
Агуэро
Остались в запасе
Галатасарай
Атлетико
1
Айкут Эрчетин
ВР
21
Эмре Ашык
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Айкут Эрчетин
ВР
21
Эмре Ашык
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
8
Барыш Эзбек
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Галатасарай - Атлетико
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Али Сами Йен (снесен)
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