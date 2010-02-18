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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Галатасарай
Атлетико - Галатасарай: обзор матча 18 февраля 2010
Атлетико
18.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Галатасарай
24'
Х. Антонио Рейес
77'
А. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Галатасарай
Желтая карточка
А. Домингес
+2
Замена
Б. Эзбек
️️️️
А. Туран
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
А. Акман
️️️️
Элано
ГОЛ! 1:1!
А. Кейта
Замена
С. Асенхо
️️️️
Д. Де Хеа
Травма
Д. Де Хеа
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
С. Четин
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Д. Эркин
ГОЛ! 1:0!
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
(К)
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦП
10
Диего Форлан
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Галатасарай
1
Леонардо Франко
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Хакан Балта
ЛЗ
76
Сервет Четин
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ЦЗ
33
Угур Учар
ПЗ
5
Мехмет Топал
ОП
16
Мустафа Сарп
ЦП
8
Элано
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
66
Арда Туран
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
18
Айхан Акман
ЦП
8
Барыш Эзбек
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
18
Домингес
30
Уйфалуши
21
Переа
20
Валера
12
Ассунсао
20
Симау
14
Гарсия
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
3-3-3-1
1
Франко
88
Эркин
76
Четин
2
Нилл
33
Учар
5
Топал
22
Балта
12
Кейта
8
Элано
16
Сарп
66
Туран
43
Де Хеа
1
Асенхо
1
Асенхо
43
Де Хеа
10
Форлан
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Форлан
19
Рейес
11
Сальвио
11
Сальвио
19
Рейес
8
Элано
18
Акман
18
Акман
8
Элано
66
Туран
8
Эзбек
8
Эзбек
66
Туран
88
Эркин
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
88
Эркин
Остались в запасе
Атлетико
Галатасарай
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
Остались в запасе
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
35
Серкан Куртулуш
ОП
8
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Франк Райкард
Статистика матча Атлетико - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Николай Голубев.
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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