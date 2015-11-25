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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Галатасарай
Атлетико - Галатасарай: обзор матча 25 ноября 2015
Атлетико
25.11.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
13'
А. Гризманн
65'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Галатасарай
78'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Х. Балта
Замена
С. Ньигес
️️️️
Тиагу
75'
Замена
О. Торрес
️️️️
Я. Карраско
71'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
А. Гризманн
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Габи
65'
63'
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Киса
56'
Желтая карточка
О. Адин
25'
Замена
О. Адин
️️️️
Д. Денайе
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Габи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Ясин Озтекин
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
18
Гамес
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
3-2-3-2
16
Муслера
64
Денайе
22
Балта
2
Кайя
27
Шеджу
55
Сариоглу
7
Озтекин
68
Карачан
5
Киса
10
Снейдер
10
Подольски
10
Карраско
8
Торрес
8
Торрес
10
Карраско
5
Тиагу
8
Ньигес
8
Ньигес
5
Тиагу
7
Гризманн
10
Вьетто
10
Вьетто
7
Гризманн
64
Денайе
29
Адин
29
Адин
64
Денайе
5
Киса
9
Булут
9
Булут
5
Киса
22
Балта
11
Гюмюш
11
Гюмюш
22
Балта
Остались в запасе
Атлетико
Галатасарай
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Дженк Генен
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Атлетико - Галатасарай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Спорт 1
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