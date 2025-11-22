23 ноября на стадионе «Кривбасс Арена» состоится поединок 13 тура чемпионата Украины между «Кривбассом» и «Вересом». Хозяева после поражения от «Карпат» 0:1 пытаются вернуться в игровую колею, а гости, не проигрывающие в 5 последних матчах, намерены продолжить свою серию. Матч обещает быть равным, с обоюдной борьбой за инициативу и высокой мотивацией обеих команд.

«Кривбасс»

Команда занимает 5 место с 20 очками. Лучший бомбардир – Егор Твердохлиб с 7 голами. В последних 5 матчах «Кривбасс» забил 7 голов и пропустил 9. Команда не может выиграть в 3 последних матчах и демонстрирует нестабильность в обороне, пропуская почти 1.8 гола в среднем за игру. При этом «Кривбасс» не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей и сохраняет боевой дух на своeм поле.

«Верес»

Гости занимают 10 место с 16 очками. Лучший бомбардир – Виталий Бойко с 4 голами. «Верес» стабилен в последних матчах: не проигрывает 5 игр подряд, забивает в среднем 1.2 гола и пропускает всего 0.8 за игру. Команда умеет грамотно действовать в обороне и способна использовать слабости соперника в быстрых контратаках.

Факты о командах

«Кривбасс»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Средняя результативность: 1.4 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)

Пропускал в 5 последних матчах

Проблемы в обороне при столкновении с организованными соперниками

«Верес»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Средняя результативность: 1.2 забито, 0.8 пропущено (последние 5 игр)

Стойкая оборона и уверенные контратаки

Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Кривбасса»

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Верес»

С учeтом статистики и текущей формы команд, матч будет напряжeнным и равным, но «Верес» выглядит более стабильным и эффективным на выезде. Ожидается игра с осторожными атаками хозяев и быстрыми контратаками гостей. Наибольшая вероятность – минимальное преимущество «Вереса» или ничья с забитыми голами.

Рекомендованные ставки: