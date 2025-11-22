Введите ваш ник на сайте
«Динамо» – «Динамо Махачкала»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.57

22 ноября 2025 9:43
Динамо - Динамо Мх
23 нояб. 2025, воскресенье 17:30 | Россия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Динамо»
Сделать ставку

23 ноября на «ВТБ Арене» в Москве состоится матч 16 тура РПЛ, где «Динамо» примет «Динамо Махачкала». Хозяева после 15 туров набрали 17 очков и занимают 10 место, но не могут победить уже в пяти матчах подряд. Команда стабильно забивает – 9 голов в последних пяти встречах, но пропускает столько же, что делает игру непредсказуемой. Гости идут чуть ниже, занимая 12 место с 14 очками и имеют серию из 10 матчей без побед на выезде. В целом, обе команды демонстрируют схожий уровень результативности и проблем в обороне.

«Динамо»

Московская команда в последних матчах демонстрирует нестабильность. Победы чередуются с поражениями и ничьими, при этом забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает 1.00. Основной бомбардир – Иван Сергеев, на счету которого 8 голов в сезоне. «Динамо» показывает способность контролировать игру и создавать моменты, но в последних матчах не хватает стабильности в защите, что приводит к потерям очков.

«Динамо Махачкала»

Команда из Махачкалы показывает схожую результативность – 5 голов и 5 пропущенных в последних пяти матчах. На выезде клуб не может выиграть уже 10 встреч, что сильно ограничивает их шансы. Лучший бомбардир команды – Гамид Агаларов с 5 голами. Гости могут использовать редкие контратаки, но в обороне есть пробелы, а атакующая игра недостаточно стабильна, чтобы бороться с хозяевами на их поле.

Факты о командах

«Динамо»

  • 5 матчей без побед
  • 9 забитых и 5 пропущенных голов в последних 5 матчах
  • Иван Сергеев – 8 голов в сезоне
  • Средний показатель пропущенных – 1.00 за игру

«Динамо Махачкала»

  • 10 матчей без побед на выезде
  • 5 забитых и 5 пропущенных голов в последних 5 матчах
  • Гамид Агаларов – 5 голов в сезоне
  • Средний показатель забитых – 1.00 за игру

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
9
Забитых мячей
4
1.8
В среднем за матч
0.8
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
1 : 0
31.08.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
4 : 0
08.03.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо Мх
0 : 1
29.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 4 тур
Динамо Мх
2 : 2
18.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
2 : 1
14.08.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо» – «Динамо Махачкала»

С учeтом текущей формы команд и статистики очных встреч, «Динамо» имеет преимущество благодаря домашней игре и более стабильной атаке. «Динамо Махачкала» испытывает трудности на выезде и редко реализует свои моменты. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон, но преимущество хозяев выглядит явным. Логично рассматривать победу «Динамо» и ставки на результативность.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» – коэффициент 1.57
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.80

1.57
Победа «Динамо»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Динамо
Другие прогнозы
23.11.2025
13:00
1.85
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов - Ростов
Победа Ростова с форой (0)
23.11.2025
14:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ - Нафтан
Победа БАТЭ
23.11.2025
14:00
1.75
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь - Молодечно
Победа «Сморгони»
23.11.2025
14:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа - Факел
Победа «Факела»
23.11.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс - Верес
Обе команды забьют
23.11.2025
14:30
1.63
Италия. Серия А, 12 тур
Верона - Парма
Победа «Вероны» с форой 0
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 