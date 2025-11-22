23 ноября на «ВТБ Арене» в Москве состоится матч 16 тура РПЛ, где «Динамо» примет «Динамо Махачкала». Хозяева после 15 туров набрали 17 очков и занимают 10 место, но не могут победить уже в пяти матчах подряд. Команда стабильно забивает – 9 голов в последних пяти встречах, но пропускает столько же, что делает игру непредсказуемой. Гости идут чуть ниже, занимая 12 место с 14 очками и имеют серию из 10 матчей без побед на выезде. В целом, обе команды демонстрируют схожий уровень результативности и проблем в обороне.

«Динамо»

Московская команда в последних матчах демонстрирует нестабильность. Победы чередуются с поражениями и ничьими, при этом забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает 1.00. Основной бомбардир – Иван Сергеев, на счету которого 8 голов в сезоне. «Динамо» показывает способность контролировать игру и создавать моменты, но в последних матчах не хватает стабильности в защите, что приводит к потерям очков.

«Динамо Махачкала»

Команда из Махачкалы показывает схожую результативность – 5 голов и 5 пропущенных в последних пяти матчах. На выезде клуб не может выиграть уже 10 встреч, что сильно ограничивает их шансы. Лучший бомбардир команды – Гамид Агаларов с 5 голами. Гости могут использовать редкие контратаки, но в обороне есть пробелы, а атакующая игра недостаточно стабильна, чтобы бороться с хозяевами на их поле.

Факты о командах

«Динамо»

5 матчей без побед

9 забитых и 5 пропущенных голов в последних 5 матчах

Иван Сергеев – 8 голов в сезоне

Средний показатель пропущенных – 1.00 за игру

«Динамо Махачкала»

10 матчей без побед на выезде

5 забитых и 5 пропущенных голов в последних 5 матчах

Гамид Агаларов – 5 голов в сезоне

Средний показатель забитых – 1.00 за игру

Прогноз на матч «Динамо» – «Динамо Махачкала»

С учeтом текущей формы команд и статистики очных встреч, «Динамо» имеет преимущество благодаря домашней игре и более стабильной атаке. «Динамо Махачкала» испытывает трудности на выезде и редко реализует свои моменты. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон, но преимущество хозяев выглядит явным. Логично рассматривать победу «Динамо» и ставки на результативность.

Рекомендованные ставки